Slovan má dohodnuté prípravné zápasy. Predstaví sa aj proti bývalému koučovi Trnavy

Na snímke futbalisti Slovana sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
TASR|22. dec 2025 o 11:05
Belasí si na prípravu zvolili sústredenie v Turecku.

Futbalisti Slovana Bratislava odštartujú 8. januára s prípravou na jarnú časť Niké ligy.

„Belasí“ sa v úvodnej fáze budú pripravovať v domácich podmienkach, následne ich čaká 10-dňové sústredenie v Turecku, kde odohrajú tri prípravné zápasy.

„Zvolili sme sústredenie v Turecku, kde sa bude mužstvo pripravovať v špičkovom tréningovom centre.

K dispozícii budeme mať dve trávnaté plochy, regeneráciu, posilňovňu i všetko potrebné pre dobrú prípravu.

Máme dohodnuté tri prípravné zápasy s kvalitnými súpermi, týždeň po návrate už sa pre nás začína liga.

V podobe Turecka sme našli ideálne riešenie z pohľadu zázemia i súperov, verím, že to čo najlepšie využijeme,“ vyjadril sa športový riaditeľ Slovana Róbert Vittek pre oficiálnu klubovú webstránku.

V tureckom Beleku si zmerajú sily s poľským Górnikom Zabrze (23. januára), ktorého hlavným trénerom je Slovák Michal Gašparík.

O tri dni neskôr (26. januára) je na programe duel s bulharským klubom CSKA Sofia a program prípravných zápasov zakončia konfrontáciou s kórejským Gagwonom (29. januára).

Na úvod jarnej časti Niké ligy sa Slovan predstaví v sobotu 7. februára v Dunajskej Strede.

Plán prípravných zápasov ŠK Slovan Bratislava

23. januára: Górnik Zabrze - ŠK Slovan Bratislava

26. januára: CSKA Sofia - ŠK Slovan Bratislava

29. januára: FC Gangwon - ŠK Slovan Bratislava

