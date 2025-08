ONLINE: Žreb play-off Európskej ligy dnes (Slovan Bratislava, LIVE)

SKUPINY PRO LOS PLAY-OFF EVROPSKÉ LIGY



SKUPINA 1

Nasazení:

vítěz Hamrun (MLT) vs Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Young Boys (SUI)

poražený Ludogorec (BUL) vs Ferencvárosi (HUN)

poražený Malmö (SWE) vs Kodaň (DEN)



Nenasazení:

poražený Dynamo Kyjev (UKR) vs Pafos (CYP)

OLOMOUC

poražený Shkëndija (MKD) vs Karabach (AZE)

poražený Kajrat (KAZ) vs Slovan Bratislava (SVK)



SKUPINA 2

Nasazení:

vítěz Panathinaikos (GRE) vs Šachťar (UKR)

vítěz Fredrikstad (NOR) vs Midtjylland (DEN)

vítěz FCSB (ROU) vs Drita (KOS)

poražený Lech Poznań (POL) vs CZ (SRB)



Nenasazení:

Genk (BEL)

vítěz RFS (LVA) vs KuPS Kuopio (FIN)

Aberdeen (SCO)

Samsunspor (TUR)



SKUPINA 3

Nasazení:

vítěz Kluž (ROU) vs Braga (POR)

vítěz PAOK (GRE) vs Wolfsberger (AUT)

vítěz AEK Larnaka (CYP) vs Legia (POL)

vítěz Servette (SUI) vs Utrecht (NED)



Nenasazení:

vítěz Rijeka (CRO) vs Shelbourne FC (IRL)

vítěz Zrinjski Mostar (BIH) vs Breiðablik (ISL)

vítěz Lincoln Red Imps (GIB) vs Noah (ARM)

vítěz Häcken (SWE) vs Brann (NOR)