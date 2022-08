Weiss verí v plný štadión. Slovan začal predávať vstupenky na Olympiakos

"Verím, že opäť bude plný štadión. Za výkon z Grécka si to hráči i klub zaslúžia," skonštatoval hlavný tréner Vladimír Weiss st. vo štvrtok večer na pozápasovej tlačovej konferencii. Slovan na druhý deň spustil predaj vstupeniek na domácu odvetu.

Vstupenky sa predávajú vo voľnom predaji online prostredníctvom oficiálneho ticketingového partnera a od pondelka 8. augusta vždy v čase od 16.00 do 20.00 aj na pokladnici štadióna Tehelné pole.

Držitelia permanentiek majú predkupné právo na svoje miesto a 20-percentnú vernostnú zľavu. Predkupné právo majú garantované do utorka 9. augusta do 20.00. Po tomto termíne poputujú do predaja všetky miesta.