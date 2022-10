Koniec syna v Slovane? Nech sa nezatrepáva s futbalom, vraví Kmotrík

„Už pred polrokom som ho dal do predstavenstva a do funkcie výkonného riaditeľa Mediaprint-Kapa. Chcem, aby sa videl v reálnej práci, nie behať okolo futbalistov. V tej funkcii už bol posledného polroka popri futbale,“ vravel Kmotrík starší.

„Na Slovensku bude katastrofálna situácia ohľadom športu, ešte aj dane, odvody a všetky tieto nezmysly zvýšili. Ako majú žiť? Nehovorím, my sme to teoreticky ešte chvíľu potiahli, ale ako žijú tí ostatní?“

Poukázal na to, že na Slovensku má profesionálny šport nedostatočné podmienky a napríklad vo volejbale dostávajú hráčky 400 až 600 eur mesačne.

„A to isté s futbalom… Radi by sme zobrali viac slovenských futbalistov, ale je to problém: trochu sa ukáže a hneď ide do zahraničia. Nevedeli sme udržať Dávida Strelca, nevedeli sme udržať Dominika Greifa. Prídu manažéri, pobláznia im hlavu a je koniec. A odkiaľ to máme brať?“

Starší nemôžu byť v klube naveky

V minulosti sa Slovan pri získavaní posíl viackrát prerátal. Viacero hráčov sa ukázalo napriek vysokým investíciám ako neperspektívnych.

Teraz pomohol tréner Weiss do klubu priniesť Džabu Kankavu, Gurama Kašiu či Juraja Kucku. Gruzínci patria medzi opory klubu, no majú už viac ako 35 rokov. Kmotrík starší však naznačil, že mužstvo bude treba skôr omladiť:

„Teraz treba spojiť všetky sily a začať vytvárať nový tím. Starší hráči nám doniesli úspech, ale nemôžu tam byť naveky. 34-, 35 či 36-ročných musíme vymeniť a hľadať dobré typy hráčov vo veku okolo 20 rokov,“ myslí si majiteľ Slovana.