Veľa vecí už vnímame inak, hovorí Kmotrík. Prezradil aj, koľko hráčov sa môže predať

BRATISLAVA. Jubilejný 30. domáci titul (v kombinácii slovenských a československých titulov) aj historický postup do hlavnej fázy Ligy majstrov. K tomu aktuálna prvá priečka Niké ligy a stále reálna šanca na zisk Slovenského pohára. Aj taký bol rok 2024 v podaní futbalistov ŠK Slovan Bratislava. "Dá sa to hodnotiť len superlatívmi. Slovanisti dlhé roky snívali o Lige majstrov, a teraz sme si tento sen splnili. Je to úspech, ktorý možno doceníme až s odstupom času, a zapíše sa do histórie klubu.

O to je cennejšie, že naše mužstvo popri tejto náročnej súťaži zimuje na prvom mieste Niké ligy. Do jari sa teda pozeráme s pozitívnymi vyhliadkami. Ligu máme dobre rozohranú, sme v hre o Slovenský pohár. Verím, že sa nám podarí naplniť hlavný cieľ v podobe obhajoby titulu. Ak by sa nám to podarilo a uspeli by sme aj v pohári, bola by to naozaj sezóna, aká tu už dlho nebola," povedal vo vianočnom rozhovore Ivan Kmotrík ml, generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava, na klubovom webe. Vysoká škola futbalu Postup do hlavnej, tzv. ligovej fázy Ligy majstrov cez dánskeho favorita FC Midtjylland, bol doslova bomba na konci futbalového leta na Slovensku. Je však pravda, že Slovan v šiestich zápasoch elitnej súťaže neuhral ani bod a so skóre 5:21 je na predposlednej 35. priečke hodnotenia všetkých tímov dva zápasy pred koncom ligovej fázy. VIDEO: Zostrih zo zápasu Slovan Bratislava - Midtjylland

Slovanisti na vlastnej koži spoznali, aký veľký rozdiel je medzi Ligou majstrov a Konferenčnou ligou, v ktorej hrali v predošlých rokoch.



"Táto súťaž nám veľa dala i ukázala, akým smerom by sme do budúcna mali skladať mužstvo, aby sme v nej mohli hrávať aj v budúcnosti. Som realista, asi bude ťažké dávať si takýto cieľ každý rok. Ak urobíme správne veci, môžeme sa tam dostať častejšie než doposiaľ. Už teraz si odnášame množstvo poznatkov, ktoré sa snažíme dobre uchopiť a zanalyzovať. Sme na vysokej škole futbalu po všetkých stránkach.

Veľa vecí vnímame inak než predtým, čo je len dobré. Ak budeme rozumní, môže sa nám to v budúcnosti trikrát vrátiť," myslí si Ivan Kmotrík ml. Gro tímu zostane Generálny riaditeľ priznal náročné rozhovory s brankárom Dominikom Takáčom, ktorý predtým chytal v Trnave. O to viac sa napokon v klube potešili, keď kývol na pôsobenie v Slovane. Svoju úlohu pri jeho angažmáne zohral aj Vladimír Weiss st., ktorý s ním intenzívne komunikoval. "Domino je naša osobnosť a fanúšikovia mu po pozitívne vracajú. Teším sa, že sa to takto vyvinulo," priznal Kmotrík ml. VIDEO: Najpamätnejší moment Dominika Takáča

Rozhovoril sa aj o tom, že "belasí" momentálne majú 6-7 hráčov, ktorí sú zaujímaví na možný transfer do iných klubov, ale drastické zmeny v kádri počas zimnej prestávke neočakáva. "Ak by prišla lukratívna ponuka, budeme reagovať aj z pohľadu doplnenia kádra. Určite však neočakávajme žiadne zemetrasenie, gro tímu zostane. V zimnom transferovom okne sa zvyčajne nedejú veľké prestupy, aj keď trh niekedy zareaguje živelne," skonštatoval Kmotrík ml.

Čavrič? Nie je to aktuálne Navyše, v klube už opäť funguje skautsko-analytické oddelenie. "Máme vytypovaných viacerých kvalitných hráčov pre Slovan, pri ktorých sondujeme možnosti i dĺžku trvania kontraktov v ich súčasných kluboch. Aj samotné kluby však uprednostňujú skôr transfery v lete. Ak bude možnosť posilniť sa už v zime, urobíme to, ak nie, pripravíme si veci na leto tak, aby sme mali opäť ešte silnejšie mužstvo," doplnil dôležitý muž z Tehelného poľa na webe skslovan.com. VIDEO: Doterajších päť gólov Slovana Bratislava v Lige majstrov

Na množiace sa špekulácie o tom, že k tímu z Tehelného poľa by sa mohol znova pripojiť Aleksandar Čavrič, ktorý s ním nedávno v civile absolvoval výjazd na zápas LM s Atléticom do Madridu, I. Kmotrík ml, odpovedal: "Čaki je hráč Kašimy Antlers, v rámci hosťovania je tam povinná opcia, čiže bude pokračovať v Japonsku. Veľmi radi by sme ho v budúcnosti opäť videli v belasom drese, no v teraz to nie je aktuálne.

Nie je to v našich rukách. Nerád by som teda vytváral nejaké nádeje či špekulácie. V Madride bol s nami výhradne na základe dobrých vzťahov, a tiež preto, že bol po operácii a mal po sezóne." Tabuľka Niké ligy