Hráte za klub a meno, burcuje Weiss. Slovan čaká súper, ktorý ho v mnohom predbehol

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st.
Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st.
Martin Kozinka|18. dec 2025 o 11:00
Švédsky Häcken zarobil za posledné roky desiatky miliónov eur na predaji hráčov.

„V tejto súťaži vie hrať každý futbal," znie tradičná veta z úst trénera Slovana Vladimíra Weissa v tomto ročníku Konferenčnej ligy. 

Jeho mužstvo vyzve vo štvrtok (18.12. o 21.00h, vysiela JOJ Šport) švédsky BK Häcken v poslednom dueli ligovej fázy Konferenčnej ligy.

Ani jeden z tímov už nemá šancu postúpiť do vyraďovacej fázy. O čo teda v stretnutí pôjde?

„Zápas bude mať náboj. Hráte o body, bonusy, ale najmä za klub a svoje meno," zdôraznil Weiss, ktorému budú naďalej chýbať pre zranenia útočníci Andraž Šporar a Mykola Kucharevič.

Najvyrovnanejší súper Slovana

Slovan aj Häcken nazbierali v uplynulých piatich európskych zápasoch tri body. Slovenský majster za výhru s Rayo Vallecano, zatiaľ čo švédsky klub trikrát remizoval – s Rayo Vallecano (2:2), Shelbournom (0:0) a Larnakou (1:1).

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. počas tlačovej konferencie pred štvrtkovým zápasom 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken v Bratislave.
Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. počas tlačovej konferencie pred štvrtkovým zápasom 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken v Bratislave.

Zverencov trénera Weissa môžu najviac mrzieť prehry vo fínskom Tampere s KuPS Kuopio (1:3) a naposledy v severomacedónskom Skopje so Škendijou (0:2).

„Paradox je, že s najťažším súperom sme vyhrali (Vallecano 2:1, pozn. red.), ale nezvládli sme papierovo ľahšie zápasy, v ktorých sme mali bodovať," vravel kouč.

Z pohľadu rozpočtu či hodnoty kádra je na tom Slovan v porovnaní s Häckenom o niečo lepšie, pričom pôjde o doposiaľ papierovo najvyrovnanejšieho súpera, s akým sa slovenský majster v tejto sezóne stretol.

Máte pekný štadión, chváli kapitán

Veľký rozdiel sa skrýva vo vyťaženosti tímov. Zatiaľ čo Slovan odohral v decembri štyri súťažné zápasy, Häcken sa predstavil len v jednom.

Julius Lindberg (tretí vpravo) z Häckenu sa raduje z gólu so spoluhráčmi v zápase 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy BK Häcken - Rayo Vallecano.
Julius Lindberg (tretí vpravo) z Häckenu sa raduje z gólu so spoluhráčmi v zápase 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy BK Häcken - Rayo Vallecano.

Švédska najvyššia súťaž sa totiž skončila 9. novembra, hrá sa formátom jar-jeseň. „Budú viac oddýchnutí ako my," tvrdil pred zápasom tréner Weiss.

„Naša príprava vyzerá inak, ako v lete, keď sme sa kvalifikovali do Konferenčnej ligy. Je rozdiel teraz udržať krok medzi zápasmi," vravel pred duelom kapitán Häckenu Simon Gustafson.

„Vždy je skvelé hrať európske zápasy. Máte pekný štadión. Urobíme všetko pre to, aby to dobre dopadlo," doplnil na tlačovej konferencii.

Häcken sa v tomto ročníku umiestnil na 10. mieste v lige, čo znamená, že duel so Slovanom bude pre neho posledný európsky zápas na najbližší rok a pol.

Pobijú sa o prvé európske víťazstvo

„Sezóna bola ako na hojdačke. Stalo sa veľa zaujímavých vecí. Žiadali sme od seba viac, ale nie všetko nám vyšlo. Dosiahli sme veľa, no v lige sme spadli, no zaslúžili sme si to, kde sme," pokračoval Gustafson.

Švédsky klub sa v tejto sezóne už na Slovensku predstavil. Häcken si v júli poradil v 1. predkole Európskej ligy so Spartakom Trnava po výsledkoch 1:0 a 2:2.

„Slovan má organizačne výborne pripravený tím. Trnava bola takticky výborne pripravená. Každý zápas je ale iný. Záleži na tom, ako kvalitný je súper a čo ukážeme my. Dúfam, že na Slovane niečo vyčarujeme," zakončil kapitán Gustafson, na ktorého nadviazal kouč Häckenu Jens Gustafsson:

„Radi by sme zvíťazili. Budeme sa snažiť získať prvé víťazstvo Häckenu v pohárovej Európe. V uplynulých zápasoch Konferenčnej ligy sme podávali dobré výkony. Nedarilo sa nám strieľať toľko gólov, koľko by sme si želali."

Na snímke tréner švédskeho tímu BK Häcken Jens Gustafsson počas tlačovej konferencie pred štvrtkovým zápasom 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.
Na snímke tréner švédskeho tímu BK Häcken Jens Gustafsson počas tlačovej konferencie pred štvrtkovým zápasom 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.

Häcken predáva hráčov za veľké milióny

Trénera sme sa spýtali, na ktoré individuality Slovana si musia dať najväčší pozor. „Sú to predovšetkým krídelní hráči. Musíme sa na nich pripraviť najviac," zdôraznil Gustafsson.

Häcken sa po prvýkrát predstavil v pohárovej Európe pred dvoma rokmi, keď si zahral Európsku ligu. V skupine s nemeckým Bayerom Leverkusen, azerbajdžanským Karabachom a nórskym Mölde však nebodoval.

Klub sa napriek tomu výrazne posunul, pričom od spomínanej sezóny 2023/2024 začal nakupovať hráčov za milión eur a viac. 

Na snímke uprostred Tigran Barseghjan (Slovan), vpravo Arbin Zejnullai a vľavo Ronaldo Webster (obaja Škendija) počas stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke uprostred Tigran Barseghjan (Slovan), vpravo Arbin Zejnullai a vľavo Ronaldo Webster (obaja Škendija) počas stretnutia 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA FK Škendija Tetovo - ŠK Slovan Bratislava.

Naopak, za rovnaké obdobie speňažil hráčov za viac ako 35 miliónov eur. Len za posledné leto predal troch hráčov v celkovej hodnote viac ako 15 miliónov eur, zatiaľ čo na posily minul zhruba tri milióny. 

V mnohom predbehli Slovan

Häcken je moderný klub, ktorý za posledné roky investoval nemalé peniaze do práce s mládežou. Do svojich radov získal napríklad Joopa Oosterveldeho, holandského špecialistu, ktorý zanechal výraznú stopu v juniorke PSV Eindhoven.

Švedsky klub však nepredáva za milióny iba vlastných odchovancov. Napríklad Zeidane Inoussa, za ktorého zaplatil v lete 2024 viac ako milión eur inému švédskemu klubu a o rok neskôr ho predal za šesť miliónov eur do Anglicka.

Slovan tak v poslednom európskom dueli v tejto sezóne vyzve klub, ktorý má k nemu kvalitou na ihrisku najbližšie, no v mnohých aspektoch moderného futbalu ho už predbehol. 

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

