Weiss hodil do kabíny mikrobombu, fanúšikovia vulgárne vyháňali rebela

Na snímke tréner ŠK Slovan Vladimír Weiss st.
Fotogaléria (16)
Na snímke tréner ŠK Slovan Vladimír Weiss st. (Autor: TASR)
Pavol Spál|19. dec 2025 o 07:50
Z prémií nemáme skoro nič, priznal šéf Slovana.

Sychravé, daždivé počasie, chlad a vedomie, že postup už nie je v hre. Aj to sa podpísalo pod návštevu na Tehelnom poli. Na štvrtkový zápas Konferenčnej ligy prišlo ani nie osemtisíc divákov.

Tak málo ľudí na európskom zápase Slovana tu už dávno nebolo.

Futbalisti slovenského majstra sa však s rokom 2025 rozlúčili víťazne. V šiestom kole ligovej fázy Konferenčnej ligy zdolali švédsky BK Häcken 1:0. Bol to ich posledný zápas v kalendárnom roku a zároveň symbolická bodka za nevydarenou európskou kampaňou.

O triumfe rozhodol po famóznom sóle Cesar Blackman.

VIDEO: Tréner Weiss po zápase

„Som rád za hráčov, že vyžmýkali zo seba všetky sily, ktoré im zostali. Súper dobre napádal, ale mali sme päť-šesť gólových šancí. Celé mužstvo drelo na víťazstvo, hráčom som za to poďakoval,“ hodnotil zápas tréner Vladimír Weiss.

Výsledok potešil, tabuľka nie

Slovenský majster skončil v ligovej fáze Konferenčnej ligy na 29. mieste so ziskom šiestich bodov. Už pred posledným kolom bolo jasné, že Slovan v Európe nenaplnil svoje ambície.

Šanca na postup do play off sa rozplynula priskoro a o to trpkejšie pôsobí fakt, že medzi postupovou elitou figurujú aj kluby s výrazne menšími rozpočtami.

Slovan zo šiestich zápasov štyrikrát prehral, inkasoval deväť gólov a strelil iba päť.

ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken 1:0 (0:0)

Gól: 85. Blackman

Rozhodcovia: Lata - Tartaraj, Burgu (všetci Alb.), ŽK: Blackman - Helander, Lindberg, Rygaard

Diváci: 7879

Slovan: Trnovský - Bajrič (78. Mak), Kašia, Wimmer - Blackman, Savvidis (90.+1. Mustafič), Ignatenko, Cruz - Barseghjan (90.+1. Pokorný), Tolič (56. Yirajang), Marcelli

Häcken: Linde - Lindberg, Hammar (77. Lode), Helander, Lundqvist (90.+1. Wembangomo) - Gustafson, Andersen - Rygaard - Layouni (77. Nioule), Dembe (61. Brusberg), Svabnäck (90.+1. Leach)

Víťazstvo nad Häckenom malo aj finančný rozmer. Slovan zaň od UEFA zinkasoval prémiu 400-tisíc eur. Celkovo však v tejto sezóne Konferenčnej ligy zarobil výrazne menej než v predchádzajúcich ročníkoch.

Na snímke zľava Danylo Ignatenko (Slovan) a Julius Lindberg (Häcken) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.
Na snímke zľava Filip Helander (Häcken) a Tigran Barseghjan (Slovan) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.
Na snímke tréner BK Häcken Jens Gustafsson počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.
Na snímke zľava Johan Hammar (Häcken) a Sandro Cruz (Slovan) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.
Na snímke zľava John Paul Dembe (Häcken) a Guram Kašia (Slovan) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke tréner ŠK Slovan Vladimír Weiss st. počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke sprava brankár Andreas Linde (Häcken), Filip Helander (Häcken) a Nino Marcelli (Slovan) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke zľava brankár Andreas Linde (Häcken), Guram Kašia (Slovan) a Filip Helander (Häcken) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke zľava Silas Andersen (Häcken) a Kyriakos Savvidis (Slovan) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke zľava Danylo Ignatenko (Slovan) a Simon Gustafson (Häcken) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke zľava Cesar Blackman (Slovan) a Adrian Svanbäck (Häcken) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke zľava brankár Martin Trnovský (Slovan), Amor Layouni (Häcken) a Sandro Cruz (Slovan) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke v pozadí Adrian Svanbäck (Häcken) a Tigran Barseghjan (Slovan) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke diváci počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke gól v bráne Häckenu po strele Cesara Blackmana zo Slovana (nie je na snímke) počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.Na snímke vpravo Cesar Blackman (Slovan) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken.

„Zarobila sa nejaká koruna, ale my z tých prémií nemáme skoro nič, lebo sme nepostúpili zo skupiny. Nie je to však o peniazoch,“ zdôrazňoval Weiss.

„S týmto tímom sme mali za normálnych okolností postúpiť, ak by sme boli všetci zdraví. Nesplnili sme cieľ. Musíme to prijať.“

Pochvala pre mladíka

Tréner priznal aj vlastný podiel zodpovednosti.

„Nikto nás neplatí za to, že si kamarát s majiteľom. Mali sme uhrať viac bodov. Mali sme sa lepšie pripraviť, vrátane mňa.“

Weiss po poslednom zápase vyzdvihol viacero hráčov.

Na snímke diváci počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken
Na snímke diváci počas zápasu 6. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken (Autor: TASR)

„Výborný bol Savvidis, odohral najlepší zápas, odkedy je v Slovane. Skvele hral aj Ignatenko. Dobre hral Nino Marcelli, veľmi sa nadrel. Aj Tigran, aj Marko Tolič podali dobrý výkon. Ďakujem všetkým.“

Osobitne sa pristavil pri Marcellim.

„Tri roky je v mužstve. Veľa sa naučil a stále sa ešte učí. Už je hotový ligový hráč. Ak by takto hral, dostane šancu aj v reprezentačnom áčku. Musí byť ešte agresívnejší.“

VIDEO: Gól Blackmana

Weiss prezradil aj krátky dialóg po zápase: „Marcelli mi povedal: Tréner, prepáčte, že som nedal gól.“

Nepríjemné momenty

Fanúšikovia skúšali nové chorály, jadro Slovana za bránou vytvorilo pomerne solídnu atmosféru, pomerne prajnú. Objavili sa však aj nepríjemné momenty.

VIDEO: Tréner Weiss o zmenách v tíme

Pred posledným ligovým zápasom so Žilinou Weiss vyradil zo súpisky štyroch hráčov afrického pôvodu z disciplinárnych dôvodov. Vo štvrtok nastúpil z potrestaných iba Alasana Yirajang.

Do hry naskočil v druhom polčase. Fanúšikovia mu to dali pocítiť – vulgárnymi pokrikmi ho vyháňali z klubu. Svoj názor adresovali aj ďalším hráčom, ktorých označovali výrazom „blondiaci“.

Týmto slovom tréner v minulosti pomenoval štvoricu hráčov afrického pôvodu: Yirajanga, Rahima Ibrahima, Sharaniho Zuberua a Kelvina Oforiho.

Weiss: Mikrobomba do kabíny

Tréner sa k situácii po zápase opakovane vracal.

„Ja tých chlapcov mám všetkých rád. Musia však vedieť, kde sú hranice. Netvrdím, že spravili niečo mimoriadne zlé – neprišli na obed alebo meškali. Musia byť dôslednejší a chodiť načas. V tomto majú veľké rezervy.“

Zároveň priznal, že dianie na tribúnach ho zasiahlo.

„Som nešťastný z toho, čo sa dnes stalo. Nemalo by sa to stať, mrzí ma to. Musíme z toho nejako rozumne vyjsť a urobiť závery. Yirajang vyšiel na ihrisko a bol nebezpečný. Musí na sebe ešte viac pracovať. Uvidíme, čo bude ďalej. Nie je to príjemné.“

„Ja som ho kritizoval, ale dnes som ho aj povzbudil,“ dodal.

Na snímke zľava hráči Slovana Alasana Yirajang a Cesar Blackman sa radujú z gólu v zápase 4. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK SLOVAN BRATISLAVA - Rayo Vallecano.
Na snímke zľava hráči Slovana Alasana Yirajang a Cesar Blackman sa radujú z gólu v zápase 4. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK SLOVAN BRATISLAVA - Rayo Vallecano. (Autor: TASR)

Na otázku, či ľutuje svoje vyjadrenia, odpovedal opatrne:

Weiss: Neľutujem

„Dostal som za to kritiku, čo je ich právo. Ak by som to nespomenul, možno ani nevyhráme so Žilinou. Taká mikrobomba do kabíny bola asi potrebná. Urobil som, čo som urobil. Neľutujem to, lebo aj oni musia mať zodpovednosť.“

A dodal aj tvrdý kontext:

„Ak by sme prehrali so Žilinou, ja prídem o robotu a oni majú trojročné kontrakty.“

„Rahim Ibrahim bol tri mesiace hviezda, hral ako z partesu, výborne trénuje. Musia sa však naučiť hrať v Slovane. Ja nie som rasista – či je niekto biely, čierny alebo žltý. V tom nerobím rozdiel. Disciplína však musí byť.“

Pripomenul, že Slovan má v kádri sedem hráčov pôvodom z Afriky.

„Je to skupina chlapcov, ktorí sú stále spolu. To rešpektujem, ale aj oni musia rešpektovať mňa a klub, “ dodal.

Prestupy? Ani nie

Veľký prestupový ruch však Weiss nečaká.

„V zime nebude veľa prestupov. Ak sa vrátia zranení hráči a ďalší sa dostanú do starej formy, mužstvo má stále kvalitu.“

Naznačil však aj odchody: „Tí, čo majú v kolonke zápasov číslo nula, asi pôjdu preč. Na čo je tu hráč, ktorý je stále zranený a odohrá tri zápasy po pätnásť minút?“

Hoci nebol konkrétny, narážal zrejme na Sharaniho Zuberua.

„S takýmito hráčmi sa bude ťažko lúčiť, lebo majú dobré podmienky a pre záujemcov bude ťažké ich naplniť.“

V lete končí zmluva ôsmim hráčom.

„Chceme sa posilniť na jednom, dvoch, možno troch postoch. Musia to však byť hráči do základnej zostavy,“ uzavrel tréner.

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

    Na snímke tréner ŠK Slovan Vladimír Weiss st.
    Na snímke tréner ŠK Slovan Vladimír Weiss st.
    Weiss hodil do kabíny mikrobombu, fanúšikovia vulgárne vyháňali rebela
    Pavol Spál|dnes 07:50|9
