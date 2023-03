Slovan chce prejsť cez Bazilej, pomôcť mu má aj plný štadión

"Výsledok je dobrý. Je to polčas, doma začíname od nuly. Ale vzhľadom na to, že sme zle začali, je to dobrý výsledok. Výsledok je dobrý aj pre fanúšikov. Verím, že doma príde plný dom."

Ten istý hráč skóroval aj pred týždňom do siete Adriána Chovana. Domáce prostredie nevyužil ani Slovan, ktorý dokonca podľahol Žiline 0:1.

Tréner Weiss dal v tomto dueli príležitosť hráčom z lavičky, no tí ho sklamali.

"Dal som hrať troch hráčov, ktorí hrali aj v Bazileji, únava bola u nich evidentná. Zároveň som dal šancu hráčom, ktorí sú v kádri, myslia si, že sú jeho plnohodnotnou súčasťou, no pravda je niekde inde. Budem bojovať, pokiaľ mi sily budú stačiť.

Uvidíme, čo bude ďalej, teraz sa pripravujeme na pohár. Ľudia nám verili, resp. veria, no my sme nepotvrdili chcenie i výsledky z pohárov. Nepreniesli sme ich do ligy. Niektorí, ktorí nastúpili, nemajú na to, aby boli v Slovane, čo sa ukázalo. Je to moja chyba i naša chyba, že im vôbec dôverujem, ale prakticky po 48 hodinách jednoducho nemôže hrať tá istá zostava."