Slovan si udržal šancu na postup, vo Švajčiarsku vybojoval remízu

/zdroj: RTVS/

Jurij Medveděv, strelec prvého gólu Slovana: "Bol to ťažký zápas. Dostali sme rýchlo prvý gól, čo sme nechceli, ale dokázali sme sa z toho oklepať a vyrovnali sme. Potom sme opäť nešťastne inkasovali, ale v kabíne sme si povedali, že nemôžeme vešať hlavy. V druhom polčase sa nám podarilo opäť vyrovnať a myslím si, že je to dobrý výsledok do odvety."