ONLINE: ŠK Slovan Bratislava B - FK Humenné dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 26. kolo)

Dnes je na programe posledné 26. kolo MONACObet ligy, ktoré definitívne rozhodne o zostupujúcom do tretej ligy. Opačným smerom, teda do Niké ligy už má istý postup Prešov a do baráže o postup postúpili Zlaté Moravce.



Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu v ktorom Slovan Bratislava U21 hostí Humenné. Duel sa začína o 17:00.



Slovanu patrí 11. priečka, na konte má 27 bodov. Slovanisti prehrali štyri z uplynulých piatich duelov, naposledy podľahli Prešovu 1:4.



Humenné sa nachádza na poslednom mieste s 22 bodmi na konte. Na predposlednú Starú Ľubovňu má manko jedného bodu, na dvanáste Pohronie stráca tri body. Ani jeden z týchto tímov nie je ešte definitívne zachránený.