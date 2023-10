ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín dnes (10. kolo, Niké liga)

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava a AS Trenčín sa dnes na Tehelnom poli predstavia v šlágri 10. kola Niké ligy 2023/2024.

Trenčín je prekvapivým lídrom tabuľky so ziskom 22 bodov. Slovan ich má o päť menej, no treba dodať, že odohral o jeden zápas menej než AS.

Oba tímy sú pred zápasom na víťaznej vlne, keď vyhrali posledných päť súťažných duelov, Slovan dokonca dva v pohárovej Európe.

Ak je však na štadión, na ktorom sa Trenčanom nedarí, je to zrekonštruované Tehelné pole. Prehrali tam všetkých šesť zápasov so skóre 2:16.