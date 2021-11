Nedarí sa im ani v nižšej súťaži. Příbram prepustil slovenského trénera

PŘÍBRAM. Slovenský tréner Jozef Valachovič predčasne skončil svoje pôsobenie v českom futbalovom klube FK Příbram. Jeho nástupcom sa stal Tomáš Zápotočný, ktorý na jeseň viedol příbramskú rezervu.

Valachovič viedol tím od marca, no nepodarilo sa mu udržať ho v najvyššej súťaži. Nový ročník druhej ligy odštartovali jeho zverenci víťazstvom v Prostějove, ďalšie výsledky však neboli podľa očakávania vedenia.

"Chcel by som sa poďakovať trénerovi Valachovičovi za prácu, ktorú v klube odviedol. Jar sa nám vydarila a do posledných kôl sme bojovali o zotrvanie v súťaži. Potom sme mali dobrý štart do nového ročníka, keď sme zvíťazili v Prostějove.