Schranz takúto známku nedostal rok, aj keď spálil tutovku. Škriniar zakončil ako útočník

BRATISLAVA. Od úvodného hvizdu uplynulo iba 35 sekúnd, keď väčšinu divákov v pražskom Edene šokoval slovenský útočník Adam Gríger. Postrážil si ofsajdovú líniu, dostal sa k prihrávke Jakuba Kučeru a dva dotyky s loptou mu stačili na to, aby poslal Hradec Králové proti Slavii do vedenia. "Keby mi to niekto povedal pred zápasom, tak by som mu asi neveril. Videl som, že sa brankár pohol do strany, a tak som sa snažil už to len dobre trafiť. Gól ma veľmi potešil. Bol som v takej eufórii, že si to poriadne ani nepamätám. Cítim, že mi tréner dôveruje, ešte som takéto nemal, takže som za to veľmi vďačný," povedal v rozhovore pre Oneplay Sport.

Gríger dal štvrtý gól v sezóne, podľa trénera Davida Horejša odohral skvelý zápas, ale výkonmi ho zatienili dvaja hráči v bielo-červených dresoch. Dvoma gólmi otočil skóre Vasil Kušej, pričom v oboch prípadoch mu gólovú pozíciu pripravil jeho spoluhráč Ivan Schranz. Asistencie aj premárnená šanca Slovenský reprezentant vstupoval do sezóny ako najlepší strelec EURO 2024, no jeho produktivita výrazne zaostáva za jeho očakávaniami. Po svalových problémoch stratil miesto v základnej zostave a v lige zatiaľ skóroval iba na pôde Pardubíc. Proti Hradcu Králové však predviedol vynikajúci výkon a podľa portálu SofaScore bol najlepším hráčom na ihrisku. VIDEO: Zostrih zo zápasu Slavia Praha - Hradec Králové

V 24. minúte vyhraným hlavičkovým súbojom priťukol loptu Kušejovi, ktorý z tesnej blízkosti prestrelil brankára. Po zmene strán Schranz prenikol do šestnástky napriek sklzu Filipa Čiháka a opäť našiel svojho spoluhráča. "Pri tej druhej situácii to Schranzi skvele vyriešil, počkal som si na jeho pohyb a potom som sa sústredil už len na to, aby som prestrelil hráčov predo mnou," hovoril Kušej na tlačovej konferencii.

Schranz odohral 73 minút a okrem dvoch asistencií štyrikrát vystrelil mimo bránu, mal dva úspešné driblingy, vytvoril tri veľké šance a presnosť jeho prihrávok bola na úrovni 91 percent. Jeho hodnotenie 9 z 10 (najvyššie od apríla 2024 v zápase s Ostravou 5:0, pozn.) mohlo byť ešte vyššie, keby 31-ročný útočník skóroval. Už po necelej minúte druhého polčasu strieľal po jeho prihrávke Lukáš Provod, brankár Adam Zadražil s námahou vyrazil loptu pred osamoteného Schranza, ale ten trestuhodne prestrelil hosťujúcu bránu. Prvýkrát na hrote útoku Spoluprácu s Provodom a Schranzom si pochvaľoval aj autor oboch gólov Slavie, pre ktorého to bol debut v základnej zostave lídra tabuľky. "Bolo to dobré, už v týždni nám to na tréningoch išlo. Upokojili sme hru, hrali veľa po zemi a boli sme variabilní. To, čo sme si povedali pred stretnutím, sme splnili do bodky," uviedol Kušej. Spokojný bol aj tréner Jindřich Trpišovský, ktorý chcel, aby sa jeho tím herne aj výsledkovo rehabilitoval za bezgólovú remízu s Duklou Praha.

Tréner českého klubu SK Slavia Praha Jindřich Trpišovský. (Autor: TASR/AP)

"Vážim si to, pretože sme veľmi obmenili zostavu. Ivan Schranz nastúpil prvýkrát v sezóne na hrote útoku. Celý útočný trojzubec, podporovaný zálohou aj obranou, fungoval skvele," zhodnotil tréner. Aj vďaka Schranzovi má Slavia sedem kôl pred koncom súťaže komfortný 13-bodový náskok na čele tabuľky a zdá sa, že je iba otázkou času, kedy získa ôsmy titul v ére samostatnosti a prvý od sezóny 2020/2021.

Rodák z Bratislavy doposiaľ v profesionálnom futbale nezažil majstrovské oslavy a keďže má so Slaviou zmluvu do leta 2026, mal by si splniť aj ďalší sen. Český majster si totiž v budúcej sezóne zahrá v Lige majstrov. Petráš mal pri penalte smolu Podľa metriky SofaScore sa na druhom mieste spomedzi slovenských hráčov pôsobiacich v zahraničných ligách umiestnil Samuel Petráš - 8,3. Brankár maďarského klubu ETO Györ predviedol proti Kecskeméti až šesť úspešných zákrokov. Inkasoval iba v 88. minúte, keď síce najskôr zneškodnil penaltu, ale potom už nestačil na dorážku Daniela Lukacsa. A hoci Györ vyrovnal v 96. minúte na 1:1, na oficiálnej stránke klubu sa píše, že tím si zachoval jarnú neporaziteľnosť najmä vďaka výkonu Petráša.

Známku 8 si v bulharskej lige vyslúžil Róbert Mazáň. Obranca Hebaru Pazardžik, ktorý čakajú záchranárske úlohy, predviedol kvalitný výkon pri bezgólovej remíze s Lokomotivom Plovdiv. Z pozície ľavého obrancu často podporoval útok, dostal sa k desiatim centrom, no domácich mohlo mrzieť, že ani po jednom z nich nedokázali skórovať. Navyše, viac ako polčas hrali v početnej prevahe.

Obranca so skúsenosťami zo španielskej La Ligy sa pripojil k tímu začiatkom roka. V deviatich zápasoch odohral kompletnú minutáž, strelil gól aj raz asistoval, no Hebar získal na jar zatiaľ iba päť bodov. Škriniar strelil víťazný gól Vysokú známku dosiahol aj reprezentačný kapitán Milan Škriniar, ktorý strelil svoj druhý gól od zimného príchodu do Fenerbahce Istanbul. V zápase proti Trabzonsporu (4:1) zostal po priamom kope v šestnástke a pohotovou strelou ľavačkou suverénne upratal loptu k žrdi. Napokon bol práve jeho zásah víťazný, hoci hetrik zaznamenal Brazílčan Talisca. VIDEO: Zostrih zo zápasu Fenerbahce Istanbul - Trabzonspor

"Všetci rozprávajú o troch góloch Taliscu, no myslím si, že najlepší bol Milan Škriniar," vyhlásil bývalý turecký futbalista Tümer Metin pre TV100. "Od prvého dňa sa tu cítim dobre. Cítim podporu od fanúšikov a klubu," povedal bývalý hráč parížskeho St. Germain či Interu Miláno.