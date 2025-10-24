Medzinárodný škandál? Polícia zamietla vstup maďarských ultras do Rakúska

BRATISLAVA. Pred začiatkom zápasu Európskej ligy medzi klubmi Red Bull Salzburg a Ferencváros Budapešť sa na rakúsko-maďarských hraniciach odohrali nepríjemné scény.
Približne 1 500 fanúšikov fanúšikov tímu z hlavného mesta slovenských južných susedov chcelo podporiť svojich miláčikov, a tak sa vybrali vlakom do rakúskeho Salzburgu. Hlavná skupina fanúšikov Ferencvárosu, ktorá sa v posledných rokoch opakovane dostávala do titulkov novín pre nie práve vhodné fandenie, však zápas na štadióne nemohla sledovať naživo.
Podľa webu sn.at bol na rakúsko-maďarských hraniciach odopretý vstup približne 500 chuligánom. Pokúsili sa vstúpiť do Rakúska špeciálnym vlakom a na hranice ich eskortovala veľká skupina maďarskej polície.
"Chuligáni odpaľovali ohňostroje a správali sa nevhodne. Z tohto dôvodu im polícia vstup (do Rakúska, pozn.) odoprela. Spočiatku nebolo jasné, či toto nepopulárne rozhodnutie urobila rakúska alebo maďarská polícia. Podľa hovorcu salzburskej polície Hansa Wolfgrubera rozhodnutie urobila tá maďarská," píše uvedený portál.
Ferencváros vo vyhlásení uviedol, že bez akéhokoľvek odôvodnenia za nich rozhodlo rakúske ministerstvo vnútra. "Je to nepochopiteľné, neprijateľné a nešportové. Nikdy sme neboli takíto hostitelia. Klub podnikne potrebné právne kroky."
Hráči Budapešti Stefan Gartenmann a Kristoffer Zachariassen sa prihovorili priaznivcom na sociálnej sieti: "Je to veľká hanba. Dúfame, že pre vás môžeme niečo urobiť. Budeme bojovať."
Ministerstvo vnútra vo Viedni označilo maďarské správy o tom, že rakúska polícia vlak vrátila späť, ako nepravdivé. "Rakúska polícia nepodnikla žiadne oficiálne kroky," priblížilo s tým, že nedošlo ani k odmietnutiu či zamietnutiu vstupu. Zásah polície nebol potrebný.
Maďarský rušňovodič údajne mal odmietnuť ďalšiu cestu, kým bol ešte na maďarskej pôde, pretože vlak bol poškodený. Následne všetky oficiálne úkony vykonala maďarská polícia vrátane spiatočnej prepravy fanúšikov Ferencvárosu do Budapešti.
Duel sa napokon lepšie skončil pre maďarský tím, keďže v Salzburgu zvíťazil 3:2. Po troch kolách v EL je Ferencváros bez prehry a patrí mu 7. miesto. Na druhej strane, rakúsky klub zatiaľ nebodoval, všetky stretnutia prehral a nachádza sa na 34. pozícii z 36 tímov tabuľky ligovej fázy.