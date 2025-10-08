ONLINE: Slávia TU Košice - MŠK Považská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 7. kolo - dohrávka)

KOŠICE. Futbalisti Slávia TU Košice a MŠK Považská Bystrica dnes hrajú dohrávku zápasu 7. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slávia TU Košice - MŠK Považská Bystrica (II. liga, MONACObet liga, 7. kolo, streda, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
08.10.2025 o 15:00
7. kolo
TU Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Považská Bystrica
Rozhodca: Sidenko – Lauer, Ralbovský..
Slávia TU Košice
Košický nováčik sa postupne oťukáva. Nenápadne ide v tabuľke vyššie. V štyroch zápasoch nazbieral osem bodov. Medzi najcennejšie triumfy sa radí víťazstvo v Bratislave nad Petržalkou 3:2.
MŠK Považská Bystrica
Považská Bystrica je za Košicami na pätnástom mieste. Tím sa v tejto sezóne neskutočne trápi až to vyústilo do zmeny na trénerskom poste. Peter Jakuš bol odvolaný a prišiel český odborník František Šturma. Čaká ho veľa práce.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
8
3
0
24:8
27
R
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
11
6
4
1
28:18
22
V
R
V
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
11
6
2
3
21:16
20
V
P
P
V
V
4
FC PetržalkaFC Petržalka
11
5
3
3
17:11
18
P
P
V
V
V
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
11
4
4
3
16:14
16
P
P
V
P
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
11
4
3
4
19:15
15
R
V
P
P
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
11
4
3
4
12:11
15
R
P
V
P
V
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
4
2
5
19:19
14
R
V
P
V
P
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
4
2
5
16:22
14
R
V
P
P
P
10
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
11
3
3
5
12:16
12
P
P
P
R
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
3
3
4
11:13
12
V
P
R
P
V
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
11
3
3
5
17:20
12
P
R
P
V
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
10
2
4
4
16:21
10
R
V
R
V
P
14
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
11
3
1
7
14:23
10
V
P
V
R
V
15
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
9
2
3
4
9:15
9
R
V
P
R
P
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
11
2
3
6
12:21
9
R
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body