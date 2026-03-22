ONLINE: Slávia TU Košice - FK Pohronie dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 21. kolo)

Futbalisti Slávia TU Košice a FK Pohronie dnes hrajú zápas 21. kola MONACObet ligy (II. liga).
MONACObet liga 2025/2026
08.03.2026 o 11:00
19. kolo
TU Košice
3:0
(1:0, 2:0)
90+3 minúta
Ukončený
Stará Ľubovňa
Prehľad
Góly: 16. Korba, 48. Korba, 66. Župa. ŽK: 34. Zolotovetskyi (TUK) – 22. Capko (LRF), 37. Onuoha (LRF), 45. Karaš (LRF). Rozhodca: Libiak – Melicher, Šága. Diváci: 259.
Prenos
Je dobojované. Košice zdolali Starú Ľubovňu 3:0 a odpútali sa tak od posledného miesta, na ktoré sa naopak dostávajú futbalisti Starej Ľubovne.
Odo mňa je to na dnes všetko, prajem vám ešte pekný zvyšok dňa.
90+3
Koniec zápasu.
90+2
Jeden z domácich hráčov mal veľkú šancu, keď si nabehol na prízemný center do malého vápna, no bránu prestrelil.
90+1
Capkov center bol zblokovaný, nasledovať bude rohový kop.
90
Dnešné stretnutie sleduje 259 divákov.
86
Striedanie v tíme Slávia TU Košice:
z ihriska odchádza Jendrek, prichádza Hudak,
z ihriska odchádza Krawczyk, prichádza Kaleta.
85
Trebuňák sa dostal do veľkej príležitosti, keď dostal prihrávku z pravej strany, no poloodkrytú bránu minul.
84
Striedanie v tíme Slávia TU Košice:
z ihriska odchádza Zolotovetskyi, prichádza Trebuňák,
z ihriska odchádza Akpooghene, prichádza Sabolčík.
83
Mašlej dostal peknú prihrávku, ale jeho zakončenie z pravej strany šestnástky preletelo okolo ľavej žrde.
81
Akciu hostí prerušuje ofsajd.
79
Striedanie v tíme Slávia TU Košice:
z ihriska odchádza Petrik, prichádza Hasaj.
Striedanie v tíme Stará Ľubovňa Redfox FC:
z ihriska odchádza Blichar, prichádza Panikidis.
78
Urban vystrelil z hranice šestnástky, no prestrelil bránu.
74
Hostia začínajú akciu rozohrávkou od brankára Tokarza.
71
Leškova rozohrávka nebola presná, a tak daroval autové vhadzovanie hosťom.
68
Striedanie v tíme Slávia TU Košice:
z ihriska odchádza Gáll, prichádza Domik,
z ihriska odchádza Korba, prichádza Urban.
67
Nasleduje rohový kop pre Košice.
66
TU Košice dávajú gól!
RICHARD ŽUPA krásnou strelou z priameho kopu zvyšuje na 3:0!
65
Bekö fauloval Bajusa a nasledovať bude priamy kop.
64
Domáci kombinujú s loptou na súperovej polovici.
60
Striedanie v tíme Stará Ľubovňa Redfox FC:
z ihriska odchádza Solotruk, prichádza Bekö.
60
Capko vystrelil spoza šestnástky, no lopta letí vedľa brány.
58
Akpooghene sa po ľavej strane odrazil od brániacich hráčov, no jeho zakončenie mierilo len do rukavíc Tokarza.
56
Zaviiskyi vybojoval faul na polovici ihriska.
54
Jeden z domácich hráčov sa dostal do šance v pokutovom území, snažil sa prejsť aj cez brankára, ten mu však loptu zobral.
51
Krawczyk sa pekne zbavil brániacich hráčov, ale jeho strela spoza šestnástky letí mimo brány.
50
Jeden z hosťujúcich hráčov sa dopustil faulu, nasledovať bude štandardka pre Košice.
48
TU Košice dávajú gól!
Petrik poslal pekný center do vápna, kde RASTISLAV KORBA ďalšou krásnou hlavičkou zvyšuje na 2:0.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne približne o 12:02.
Máme za sebou prvý polčas, po ktorom Košice vedú 1:0, keď sa v 16. minúte presadil Korba.
45+2
Prvý polčas sa skončil.
45+1
Akciu domácich prerušuje ofsajd.
45
Žltá karta pre tím Stará Ľubovňa Redfox FC (Karaš).
44
Korba prihrávkou za obranu vysunul Akpooghenea, no ten stal v ofsajde.
40
Hra je prerušená po zrážke hlavami, dvaja hráči ležia na trávniku.
37
Nasleduje prvý kop z ľavého rohu pokutového územia.
37
Žltá karta pre tím Stará Ľubovňa Redfox FC (Onuoha).
36
Jendrek vyslal nebezpečný strelecký pokus z hranice pokutového územia a lopta preletela tesne vedľa ľavej žrde.
34
Žltá karta pre tím Slávia TU Košice (Zolotovetskyi).
31
Strela jedného z domácich hráčov letí mimo pravej žrde, nasledovať bude odkop od brány.
28
Gáll sa dostal do veľkej šance po pase z ľavej strany, no pätičkou loptu nedokázal trafiť, a tak bude nasledovať rohový kop.
27
Akciu domácich prerušuje ofsajd.
26
Vancák vyslal strelu z hranice šestnástky, ale nebola dostatočne razantná, a tak je to jednoduchý zákrok pre Tokarza.
24
Blichar fauloval Gálla, nasledovať bude štandardka pre domácich.
22
Žltá karta pre tím Stará Ľubovňa Redfox FC (Capko).
20
Hostia sa dopúšťajú faulu na polovici ihriska.
16
TU Košice dávajú gól!
RASTISLAV KORBA si naskočil na center z rohového kopu a hlavičkou do ľavej časti brány otvára skóre.
15
Nasleduje rohový kop pre Košice.
13
Futbalisti Starej Ľubovne držia loptu na vlastnej polovici.
11
Jeden z hosťujúcich hráčov sa dostal do pokutového územia, no jeho zakončenie z ľavej strany bolo zblokované.
7
Hlavný rozhodca píska opäť postavenie mimo hry, v ktorom sa ocitol jeden z hosťujúcich hráčov.
5
Domáci začínajú akciu rozohrávkou od brankára Leška.
3
Akciu hostí prerušuje ofsajd.
2
Domáci kombinujú s loptou na polovici ihriska.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Slávia TU Košice: Leško – Bajus, Župa, Jonec, Zolotovetskyi, Zaviiskyi, Vancák (C), Korba, Petrik, Akpooghene, Gáll.
Náhradníci: Domik, Urban, Hasaj, Korijkov, Trebuňák, Matta, Kis, Sabolčík, Poľa.
Tréner: Ivan Lapšanský.
Stará Ľubovňa Redfox FC: Tokarz – Onuoha, Capko (C), Gduľa, Mašlej, Jendrek, Krawczyk, Karaš, Solotruk, Blichar, Galara.
Náhradníci: Bekö, Hudak, Panikidis, Kaleta, Hamrák.
Tréner: Piotr Kapusta.
Rozhodca: Libiak – Melicher, Šága.
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 19. kola MONACObet ligy, v ktorom sa stretnú Slávia TU Košice a Stará Ľubovňa Redfox FC.
Slávia TU Košice
Oba tímy sa nachádzajú na spodku tabuľky a budú hrať o veľmi dôležité body. Slávia TU Košice je momentálne na 16. mieste s 17 bodmi a do jarnej časti vstúpila prehrou 1:3 na pôde Zlatých Moraviec-Vráble. Košičania budú chcieť zabojovať doma a získať prvé body v jarnom období.
Stará Ľubovňa Redfox FC
Stará Ľubovňa je tesne nad nimi na 15. mieste so 17 bodmi. V jarnom kole remizovala na pôde Šamorína 1:1, čo jej dodalo aspoň čiastočnú motiváciu do ďalších zápasov. Hostia budú hľadať spôsoby, ako využiť slabosti domácich a pokúsiť sa odísť s bodom alebo dokonca so všetkými tromi.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 11:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
21
15
3
3
44:20
48
P
P
V
P
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
21
10
6
5
42:37
36
V
P
V
V
R
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
21
10
6
5
46:36
36
R
V
P
V
P
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
21
9
7
5
32:26
34
V
V
R
R
R
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
20
8
7
5
35:22
31
R
V
P
R
R
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
21
9
4
8
32:30
31
V
V
V
R
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
21
8
5
8
24:24
29
P
P
V
V
R
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
21
8
4
9
29:35
28
P
R
R
V
V
9
FC PetržalkaFC Petržalka
20
7
6
7
26:23
27
R
R
R
V
P
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
20
6
5
9
31:33
23
R
P
R
P
P
11
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
21
6
5
10
27:36
23
V
P
P
R
V
12
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
20
6
5
9
31:36
23
V
V
P
V
P
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
21
5
8
8
26:35
23
V
R
R
R
V
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
21
6
4
11
25:37
22
P
P
P
P
P
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
21
5
7
9
23:37
22
R
V
P
R
P
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
21
4
6
11
24:30
18
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body