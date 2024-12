ONLINE: SK Slavia Praha - RSC Anderlecht dnes, Európska liga LIVE (6. kolo)

Také Anderlechtu se v posledních zápasech daří velmi slušně, poslední porážka týmu z předměstí Bruselu se datuje až do 27. října, aktuálně tak Belgičané drží sérii devíti mačů bez porážky. V domácí soutěži jsou nicméně vzhledem k méně vydařenému vstupu do ročníku až na třetí pozici, na vedoucí Genk jim chybí osm bodů.Při pohledu na posledních pět duelů nás hned v úvodu uchvátí drtivý triumf v ostře sledovaném mači proti Gentu. Mančaft hrající Konferenční ligu dohrával v devíti mužích, Anderlecht si na něm před zraky 22 tisíc příznivců s chutí smlsl výsledkem 6:0. Následuje rovněž úctyhodná remíza s Portem, když Belgičané dokázali zareagovat jak na proměněnou penaltu soupeře v první půli, tak během pouhých tří minut také na zdánlivě smrtící trefu bývalého hráče Arsenalu Fabia Vieiry z 83. minuty. Naopak zklamáním byla absence vstřelené branky v duelu se dvanáctým týmem ligové tabulky Leuvenem (0:0). I v osmifinále poháru RSC ukázal psychickou sílu, když navzdory inkasované brance již v osmé minutě dokráčel i díky dvěma trefám Kaspera Dolberga k pohodlnému triumfu 4:1. V generálce na dnešní mač, kterou stejně jako slávisté hráli hosté v neděli, pak opět inkasovali již v úvodní desetiminutovce, brankami v nastaveném čase obou poločasů však nakonec favorit nenechal poslednímu týmu belgické ligy Beerschotu ani jediný bod.Bilance Anderlecht v posledních pěti kolech je tedyJiž zmiňovaný 27letý Dánje absolutní ofenzivní ikonou svého týmu, vstřelil hned 16 branek, což je čtyřikrát více než letos vsítil kterýkoliv z jeho spoluhráčů. 54násobný reprezentant své země má za sebou hned několik zajímavých angažmá, zahrál si v dresu Ajaxu, Nice, Sevilly a také Hoffenheimu. Aktuálně nicméně prožívá jednoznačně nejlepší období své kariéry, v ligách nejvyšší kvality se mu střelecky zdaleka nedařilo tolik jako v jeho aktuálním působišti v němž působí od července 2023.Velmi zajímavou novou akvizicí Anderlechtu je 19letý Srb narozený v Německu. Odchovanec Stuttgartu a později milánského AC si již v loňské sezóně stihl připsat šest startů za áčko AC, hned po svém letošním červencovém přestupu do Belgie se pak stal pevnou součástí kádru Davida Huberta.Za zmínku nepochybně stojí také 21letý Angličan. Odchovanec Millwallu a Manchesteru City působí v Anderlechtu teprve od září, kdy jej belgický celek získal na hostování ze Southamptonu. Za ten si již Edozie stihl připsat dva starty v nejvyšší anglické soutěži a vzhledem k prozatím velmi slušným výkonům v novém působišti není rozhodně vyloučeno, že ho ještě celá řada opravdu velkých mačů čeká.Trenérem hostujícího týmu je teprve 36letý Belgičan. Bývalý defenzivní záložník byl až do loňského roku aktivním fotbalistou, svou trenérskou kariéru zahájil teprve 19. září letošního roku právě na lavičce RSC. Jako hráč nikdy kvalitou výrazněji nepřekročil hranice své země, odehrál nicméně například 120 mačů v dresu Genku, 30 za Gent a vyzkoušel si i zahraniční angažmá. když v roce 2014 hostoval v izraelském Hapoelu Beer Ševa FC. Dvakrát se mu také podařilo naskočit za dospělý národní tým, reprezentantem byl také v mládežnických kategoriích.Anderlecht si působení v Evropské lize vybojovat na úkor Dinama Minsk, které odeslal do Konferenční ligy dvěma hubenými výhrami 1:0. V prvním kole EL si Belgičané na domácí půdě dokázali poradit s maďarským Ferencvárosem, který v závěrečné desetiminutovce díky získané početní výhodě korigoval skóre, ale odvrátit výhru soupeře již nedokázal (2:1). Stejným výsledkem dokázali hosté zaskočit baskický Real Sociedad, tentokráte se jim dokonce podařilo vymazat branku inkasovanou již v páté minutě duelu. Takřka jistý postup znamenala pro tým ze západu Evropy třetí výhra, hodinovou početní nevýhodu nedokázal ubránit Ludogorec (2:0). RSC poprvé ztratil body paradoxně s papírově nejméně zvučným soupeřem, lotyšské RFS dokázalo na branku Stroykense z 85. minuty zareagovat v šesté minutě nastaveného času (1:1). Také poslední odehraný duel na mezinárodní půdě přinesl nerozhodný výsledek, jde o již výše popisovaný mač proti Portu (2:2).Anderlecht čeká v předposledním kole s českého pohledu rovněž velmi důležitý duel, v boji o elitní osmičku totiž 23. ledna vyzve plzeňskou Viktorii. Bookmakeři očekávají remízu. Své působení v základní fázi ukončí na domácí půdě, kde o týden později hostí Hoffenheim. Sázky na tento mač zatím vypsány nejsou, vzhledem k prozatím nepříliš přesvědčivému působení německého družstva na domácí i mezinárodní půdě je nicméně favoritem Anderlecht.Dle aktuálních propočtů superpočítačů by na postup mezi 8 nejlepších celků mělo s 21% pravděpodobností stačit 14 bodů, s pravděpodobností 74% bodů 15 a takřka jistý přímý postup do osmifinále znamená zisk 16 bodů s pravděpodobností 97%.Proti Viktorii a Hoffenheimu je souhrnně odhadován čtyřbodový zisk (remíza v Plzni a domácí výhra proti TSG), v případě splnění této premisy se v součtu s aktuálním bodovým ziskem dostáváme na patnáct bodů. I v případě prohry na Slavii tak šance RSC na elitní osmičku zůstávají velmi slušné, pokud by v námi sledovaném duelu naopak dokázal zvítězit, budou mu na praktickou jistotu postupu do osmifinále stačí pouhé dva body z posledních dvou kol. Nepostup Anderlechtu mezi nejlepších 24 týmů je již vyloučen.