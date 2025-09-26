Pražské derby ovládla domáca Slavia. Do zápasu zasiahli až traja Slováci

Radosť Slavie Praha po víťazstve nad Duklou Praha.
Radosť Slavie Praha po víťazstve nad Duklou Praha. (Autor: X/Slavia Praha)
TASR|26. sep 2025 o 21:30
ShareTweet0

Oba góly domácich strelil Tomáš Chorý.

10. kolo českej Chance ligy

SK Slavia Praha - FK Dukla Praha 2:0 (2:0)

Góly: 24. a 40. Chorý (druhý z 11 m)

/E. Prekop hral od 69. minúty, I. Schranz hral od 74. minúty - J. Kadák hral od 61. minúty/

PRAHA. Futbalisti Slavie Praha vyhrali v piatkovom zápase 10. kola najvyššej českej súťaže v mestskom derby nad Duklou Praha 2:0.

Do zápasu zasiahli traja Slováci, všetci ako striedajúci hráči v druhom polčase.

Oba góly domácich strelil Tomáš Chorý, ten druhý z penalty. Jeho tím tak preskočil v tabuľke Spartu Praha a patrí mu prvé miesto, „rudí“ však majú k dobru sobotný duel v Ostrave.

Dukle patrí v neúplnej tabuľke dvanáste miesto a je už päť zápasov bez víťazstva. V Edene nastúpili za domácich slovenskí útočníci Erik Prekop a Ivan Schranz, za hostí naskočil do hry v 61. minúte stredopoliar Jakub Kadák.

Tabuľka Chance ligy

Česko

    Radosť Slavie Praha po víťazstve nad Duklou Praha.
    Radosť Slavie Praha po víťazstve nad Duklou Praha.
    Pražské derby ovládla domáca Slavia. Do zápasu zasiahli až traja Slováci
    dnes 21:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»Pražské derby ovládla domáca Slavia. Do zápasu zasiahli až traja Slováci