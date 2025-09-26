Pražské derby ovládla domáca Slavia. Do zápasu zasiahli až traja Slováci

10. kolo českej Chance ligy
SK Slavia Praha - FK Dukla Praha 2:0 (2:0)
Góly: 24. a 40. Chorý (druhý z 11 m)
/E. Prekop hral od 69. minúty, I. Schranz hral od 74. minúty - J. Kadák hral od 61. minúty/
PRAHA. Futbalisti Slavie Praha vyhrali v piatkovom zápase 10. kola najvyššej českej súťaže v mestskom derby nad Duklou Praha 2:0.
Do zápasu zasiahli traja Slováci, všetci ako striedajúci hráči v druhom polčase.
Oba góly domácich strelil Tomáš Chorý, ten druhý z penalty. Jeho tím tak preskočil v tabuľke Spartu Praha a patrí mu prvé miesto, „rudí“ však majú k dobru sobotný duel v Ostrave.
Dukle patrí v neúplnej tabuľke dvanáste miesto a je už päť zápasov bez víťazstva. V Edene nastúpili za domácich slovenskí útočníci Erik Prekop a Ivan Schranz, za hostí naskočil do hry v 61. minúte stredopoliar Jakub Kadák.