VIDEO: Slavia šokovala Barcelonu v úvodnom polčase. Strelila už dva góly

Liga majstrov - 7. kolo ligovej fázy
Slavia Praha - FC Barcelona 2:4x (2:2)
Góly: 10. Kušej, 44. Lewandowski (vl.) - 34., 42. Fermin, 63. Olmo, 71. Lewandowski
Futbalisti Slavie Praha hrajú jeden z najväčších zápasov aktuálnej sezóny. Na domácom štadióne Eden hostia v 7. kole ligovej fázy Ligy majstrov španielskeho giganta FC Barcelona.
Úvodné minúty však nepripomínali súboj outsidera s favoritom. Český klub sa už v desiatej minúte dostal do vedenia 1:0.
VIDEO: Gól Vasila Kušeja
O úvodný gól sa postaral Vasil Kušej, ktorý dohrával loptu po rohovom kope, ktorý hlavou pred bránu posielal Tomáš Holeš.
Hostia však nenechali nič na náhodu a ešte v prvom polčase vyrovnali na 1:1. Autorom gólu bol v 34. minúte Fermin.
Ten istý hráč poslal giganta v 42. minúte do vedenia, no potom prišiel pre Barcelonu ďalší šok.
VIDEO: Vlastný gól Roberta Lewandowskeho
Robert Lewandowski si na konci prvého polčasu strelil vlastný gól, keď pri shane odvrátiť center z rohového kopu do pokutového územia si loptu nešťastne zrazil za vlastného brankára.
Barcelona v druhom polčase už nedopustila žiadne prekvapenie a po dvoch góloch kráčala za ziskom troch bodov.