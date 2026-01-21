VIDEO: Slavia šokovala Barcelonu v úvodnom polčase. Strelila už dva góly

Vasil Kušej oslavuje gól.
Vasil Kušej oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
Slavia najskôr otvorila skóre, potom vyrovnala.

Liga majstrov - 7. kolo ligovej fázy

Slavia Praha - FC Barcelona 2:4x (2:2)

Góly: 10. Kušej, 44. Lewandowski (vl.) - 34., 42. Fermin, 63. Olmo, 71. Lewandowski

Futbalisti Slavie Praha hrajú jeden z najväčších zápasov aktuálnej sezóny. Na domácom štadióne Eden hostia v 7. kole ligovej fázy Ligy majstrov španielskeho giganta FC Barcelona.

Úvodné minúty však nepripomínali súboj outsidera s favoritom. Český klub sa už v desiatej minúte dostal do vedenia 1:0.

VIDEO: Gól Vasila Kušeja

O úvodný gól sa postaral Vasil Kušej, ktorý dohrával loptu po rohovom kope, ktorý hlavou pred bránu posielal Tomáš Holeš.

Hostia však nenechali nič na náhodu a ešte v prvom polčase vyrovnali na 1:1. Autorom gólu bol v 34. minúte Fermin.

Ten istý hráč poslal giganta v 42. minúte do vedenia, no potom prišiel pre Barcelonu ďalší šok.

VIDEO: Vlastný gól Roberta Lewandowskeho

Robert Lewandowski si na konci prvého polčasu strelil vlastný gól, keď pri shane odvrátiť center z rohového kopu do pokutového územia si loptu nešťastne zrazil za vlastného brankára.

Barcelona v druhom polčase už nedopustila žiadne prekvapenie a po dvoch góloch kráčala za ziskom troch bodov.

