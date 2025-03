Zažil to ako jediný Slovák. Najdrahší Škrtel v dejinách bol hrdina veľkého finále

„Znamená to pre mňa nesmierne veľa. Bolo to moje prvé finále v živote. Azda môj najdôležitejší zápas,“ vyhlásil Škrtel. Favorizovaný Liverpool prehrával 0:1, ale predĺženie vybavil práve Martin Škrtel, ktorý sa dobre zorientoval v šestnástke a prestrelil brankára.

„Myslím si, že to bol pekný zápas pre fanúšikov na štadióne, v Anglicku i na Slovensku. Som šťastný, že som nastúpil a hral pred toľkými divákmi v tomto skvelom stánku, je to nezabudnuteľný zážitok,“ dodal vtedajší kapitán reprezentácie do 21 rokov.

„Je to pre nás veľké sklamanie, ale aj takýto je futbal. Verím, že šanca na veľké víťazstvo sa ešte naskytne a snáď zvládneme posledný krok lepšie,“ opisoval stredopoliar Filip Kiss. Do hry naskočil ako striedajúci hráč až v predĺžení. V tom čase bol v Cardiff City na hosťovaní, ale stále bol kmeňovým hráčom Slovana.

„Keď som prišiel na tréning, neveril som vlastným očiam. Na vstupenky čakali tisícky fanúšikov. Chceli si zabezpečiť miesto na tribúne vo Wembley. Niektorí pred štadiónom aj nocovali. Do Londýna cestovali špeciálnymi vlakmi. Dokonca aj my hráči sme išli na finále rodinným vlakom,“ opisoval Kinder.

Trikrát prehral finále

„Aj my sme mali zaujímavých hráčov ako Ravanelli či Brazílčanov Juninha a Emersona. Z 28-členného kádra som sa dostal medzi nominovanú štrnástku, keďže v tom čase bola povolená len trojica náhradníkov,“ vysvetlil Kinder.

Chelsea bola kvalitnejšia a zaslúžene zvíťazila 2:0.

O necelý rok neskôr si Kinder zahral proti Chelsea vo Wembley ďalšie finále, tentoraz Ligového pohára.

„Bol to oveľa vyrovnanejší zápas. To, že sme sa ako druholigista dostali do finále, bolo veľkým prekvapením. Zápas dospel až do predĺženia, no v ňom sme opäť prehrali 0 : 2. Malou náplasťou na porážku bolo, že som odohral celé stretnutie,“ tvrdil Kinder.