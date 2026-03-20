Anglicko zavádza pred očakávaným finále nový zákon. Vstup na zápas bez vstupenky bude ilegálny

Vstup na futbalový zápas bez vstupenky sa stane v Anglicku trestným pred nedeľným finále Ligového pohára na štadióne Wembley.
Viac než päť rokov po tom, čo tisíce fanúšikov bez vstupeniek vnikli na rovnaký štadión.
Páchateľom v Anglicku a Walese bude hroziť zákaz účasti na futbale až na päť rokov a tiež pokuta do výšky tisíc libier od nadchádzajúceho víkendu.
Nové zákony nadväzujú na zistenia barónky Louise Caseyovej, podľa ktorých sankcie za neoprávnený vstup na štadióny boli slabé a tento skutok by sa mal stať trestným činom.
„Ide o nový legislatívny predpis a polícia, samozrejme, plánuje jeho implementáciu,“ uviedla podľa agentúry DPA pre britskú Press Association ministerka pre políciu Sarah Jonesová.
Podľa nej to dáva policajtom viac nástrojov na to, aby mohli odradiť a reagovať na ľudí, ktorí nerešpektujú platiacich fanúšikov tým, že sa snažia dostať dnu bez zaplatenia.
„Myslím si, že toto je niečo, proti čomu by sa žiadna strana nemohla postaviť. Nie je správne, aby niektorí ľudia platili a iní nie, a aby boli ľudia vystavení riziku, keď sa snažia prejsť bez vstupenky,“ doplnila.
Podvodníci sa dostávali dnu tak, že prešli turniketmi tesne za držiteľmi vstupeniek.
Doteraz neexistovali žiadne špecifické právne postihy za účasť na futbalovom zápase bez vstupenky.
Legislatíva vychádza z nezávislej správy o finále majstrovstiev Európy, ktoré sa konalo 11. júla 2021 vo Wembley. Na finále vtedy prišlo približne stotisíc ľudí, z toho približne dvetisíc sa dostalo na štadión bez vstupenky.
V priebehu 90 minút pred výkopom až do rozstrelu zo značky pokutového kopu došlo k 17 masovým narušeniam vstupov.
Vo finále Ligového pohára v nedeľu nastúpi Manchester City proti Arsenalu.