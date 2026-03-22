ONLINE: FC Arsenal - Manchester City dnes, Anglický Ligový pohár LIVE (finále)

Futbalisti FC Arsenal a Manchester City dnes hrajú vo Wembley finálový zápas anglického Ligového pohára.
ONLINE PRENOS: FC Arsenal - Manchester City dnes (futbal, Anglický Ligový pohár, finále, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)
Anglický Ligový pohár Finále 2025/2026
22.03.2026 o 17:30
0:0
(0:0, 0:0)
Citizens sa vďaka nedávnym úspechom stali historicky druhým najčastejším víťazom anglického pohára, keď sa z celkového víťazstva tešili celkovo osemkrát. Na historické triumfy v roku 1970 a 1976 nadviazali aj v 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 a 2021. Po štyroch získaných triumfoch po sebe však prišla dlhá odmlka, ktorú sa pokúsia prerušiť práve dnes proti Arsenalu. Manchester sa však môže pochváliť aj silnou finálovou úspešnosťou, keď v rámci EFL Cupu prehral jediný duel, konkrétne v roku 1974.
Arsenal FC
Londýnsky celok dokázal vo svojej histórii zdvihnúť nad hlavu anglický pohár celkovo dvakrát. V roku 1987 a 1993. Do samotného finále sa pritom dokázal prebojovať celkovo až šesťkrát, naposledy v roku 2018, keď sa z triumfu tešil práve ich dnešný súper z Manchestru – po góloch Aguera, Kompanyho a Davida Silvu.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní finálového zápasu EFL Cupu medzi Arsenalom a Manchestrom City. Obe mužstvá sa o trofej pobijú už tradične na slávnom Wembley.
Predchádzajúci víťazi EFL Cupu:
2025 – Newcastle United
2024 – Liverpool
2023 – Manchester United
2022 – Liverpool
2021 – Manchester City
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.