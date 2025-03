Rozdvojený? Dúbravka získal veľkú trofej s gigantom, ale jeho srdce bilo opačne

BRATISLAVA. Pred dvoma rokmi Newcastle United vo finále anglického Ligového pohára (Carabao Cup) prehral s Manchestrom United 0:2.

Aj vtedy bol brankárskou jednotkou Angličan Nick Pope, ktorý sa však pred finále zranil. Za normálnych okolností by šiel do brány Martin Dúbravka, ale nemohol. Nedovolili mu to pravidlá.

V rovnakej súťaži predtým totiž v rovnakej sezóne 2022/23 nastúpil v dvoch zápasoch práve za Manchester United, kde bol v prvej časti ročníka na hosťovaní.