Manchester City si zahrá finále po piatich rokoch. Čaká ho najsilnejší možný súper

Omar Marmoush sa teší z gólu.
Omar Marmoush sa teší z gólu. (Autor: TASR/AP)
TASR, ČTK|4. feb 2026 o 23:04
ShareTweet0

Dvoma gólmi nasmeroval „Citizens“ za triumfom Omar Marmoush.

Anglický ligový pohár - semifinále (odveta)

Manchester City - Newcastle United 3:1 (3:0)

Góly: 7. a 29. Marmoush, 32. Reijnders - 62. Elanga

/prvý zápas: 2:0, Manchester City postúpil do finále/

Futbalisti Manchestru City suverénne postúpili do finále anglického Ligového pohára. V stredajšej semifinálovej odvete si poradili s obhajcom trofeje Newcastlom United 3:1 a nadviazali tak na víťazstvo 2:0 na pôde súpera spred troch týždňov.

Dvoma gólmi nasmeroval „Citizens“ za triumfom Omar Marmoush. Zverenci Pepa Guardiolu sa v súboji o cennú trofej stretnú 22. marca vo Wembley s londýnskym Arsenalom, ktorý v semifinále vyradil FC Chelsea po výsledkoch 3:2 a 1:0.

O trofej sa tak stretnú prvé dva tímy aktuálnej tabuľky Premier League. Líder súťaže Arsenal v utorok vyradil iný londýnsky klub Chelsea. Osemnásobný víťaz Ligového pohára Manchester City si zahrá finále po piatich rokoch.

Anglický ligový pohár - pavúk play-off

Anglický ligový pohár

    Omar Marmoush sa teší z gólu.
    Omar Marmoush sa teší z gólu.
    Manchester City si zahrá finále po piatich rokoch. Čaká ho najsilnejší možný súper
    st 23:04
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Anglický ligový pohár»Manchester City si zahrá finále po piatich rokoch. Čaká ho najsilnejší možný súper