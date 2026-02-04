Manchester City si zahrá finále po piatich rokoch. Čaká ho najsilnejší možný súper

Anglický ligový pohár - semifinále (odveta)
Manchester City - Newcastle United 3:1 (3:0)
Góly: 7. a 29. Marmoush, 32. Reijnders - 62. Elanga
/prvý zápas: 2:0, Manchester City postúpil do finále/
Futbalisti Manchestru City suverénne postúpili do finále anglického Ligového pohára. V stredajšej semifinálovej odvete si poradili s obhajcom trofeje Newcastlom United 3:1 a nadviazali tak na víťazstvo 2:0 na pôde súpera spred troch týždňov.
Dvoma gólmi nasmeroval „Citizens“ za triumfom Omar Marmoush. Zverenci Pepa Guardiolu sa v súboji o cennú trofej stretnú 22. marca vo Wembley s londýnskym Arsenalom, ktorý v semifinále vyradil FC Chelsea po výsledkoch 3:2 a 1:0.
O trofej sa tak stretnú prvé dva tímy aktuálnej tabuľky Premier League. Líder súťaže Arsenal v utorok vyradil iný londýnsky klub Chelsea. Osemnásobný víťaz Ligového pohára Manchester City si zahrá finále po piatich rokoch.