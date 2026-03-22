VIDEO: Man City vyfúkol Arsenalu prvú trofej sezóny. Finále vo Wembley rozhodol mladík

Anglický Ligový pohár 2025/26 - finále
Arsenal FC - Manchester City 0:2 (0:0)
Góly: 60. a 64. O'Reilly
Futbalisti Manchestru City zdolali v nedeľnom finále anglického Ligového pohára londýnsky Arsenal 2:0. O oba ich góly sa vo Wembley postaral 21-ročný Angličan Nico O'Reilly.
Pre „Citizens“ je to deviaty triumf v tejto súťaži, z prvenstva v Ligovom pohári sa radovali po piatich rokoch.
Zverencov Pepa Guardiolu podržal v 7. minúte brankár James Trafford, keď najprv zneškodnil šancu Kaia Havertza a následne aj dve dorážky Bukaya Saku.
Erling Haaland v závere prvého polčasu na opačnej strane hlavičkoval po centri Antoinea Semenya, ale bol v náročnej pozícii a minul bránu.
Druhému tímu priebežnej tabuľky Premier League pomohol k vedeniu brankár Kepa Arrizabalaga, keď v 60. minúte neudržal center, čo využil O'Reilly, ktorý sa presadil zblízka hlavou.
Už v 64. minúte pridal O'Reilly ďalšiu gólovú hlavičku, tentokrát po centri Matheusa Nunesa.
Dve nádejné príležitosti na zníženie spálil Riccardo Calafiori a v 88. minúte hlavičkoval do brvna striedajúci útočník „kanonierov“ Gabriel Jesus.