VIDEO: Man City vyfúkol Arsenalu prvú trofej sezóny. Finále vo Wembley rozhodol mladík

Hráči Manchestru City sa tešia z gólu
Hráči Manchestru City sa tešia z gólu (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|22. mar 2026 o 19:26
Manchester City ovládol Ligový pohár deviatykrát v histórii.

Anglický Ligový pohár 2025/26 - finále

Arsenal FC - Manchester City 0:2 (0:0)

Góly: 60. a 64. O'Reilly

Futbalisti Manchestru City zdolali v nedeľnom finále anglického Ligového pohára londýnsky Arsenal 2:0. O oba ich góly sa vo Wembley postaral 21-ročný Angličan Nico O'Reilly.

Pre „Citizens“ je to deviaty triumf v tejto súťaži, z prvenstva v Ligovom pohári sa radovali po piatich rokoch.

Zverencov Pepa Guardiolu podržal v 7. minúte brankár James Trafford, keď najprv zneškodnil šancu Kaia Havertza a následne aj dve dorážky Bukaya Saku.

VIDEO: Dva góly Nica O'Reillyho vo finále Ligového pohára

Erling Haaland v závere prvého polčasu na opačnej strane hlavičkoval po centri Antoinea Semenya, ale bol v náročnej pozícii a minul bránu.

Druhému tímu priebežnej tabuľky Premier League pomohol k vedeniu brankár Kepa Arrizabalaga, keď v 60. minúte neudržal center, čo využil O'Reilly, ktorý sa presadil zblízka hlavou.

Už v 64. minúte pridal O'Reilly ďalšiu gólovú hlavičku, tentokrát po centri Matheusa Nunesa.

Dve nádejné príležitosti na zníženie spálil Riccardo Calafiori a v 88. minúte hlavičkoval do brvna striedajúci útočník „kanonierov“ Gabriel Jesus.

Nico O'Reilly oslavuje gól v zápase do siete Arsenalu
Nico O'Reilly oslavuje gól v zápase do siete Arsenalu
    Hráči Manchestru City sa tešia z gólu
    Hráči Manchestru City sa tešia z gólu
    VIDEO: Man City vyfúkol Arsenalu prvú trofej sezóny. Finále vo Wembley rozhodol mladík
