Belasým ide o veľa. Kde sledovať zápas Škendija Tetovo - Slovan Bratislava?

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava pokračujú vo svojej púti v pohárovej Európe. V hlavnej fáze Konferenčnej ligy pôsobia štvrtýkrát.
Zverenci trénera Weissa budú chcieť nadviazať na domáce vystúpenie spred dvoch týždňov proti španielskemu Rayu Vallecano, v ktorom získali prvé tri body.
Slovan čaká vo štvrtok od 18:45 h konfrontácia v Severnom Macedónsku na pôde tamojšieho majstra FK Škendija Tetovo. Zápas odvysiela stanica JOJ Šport.
Ak chce bratislavský tím pomýšľať na účasť v európskej súťaži aj v novom roku, v Skopje potrebuje bodovať.
Pre Slovan ani Škendiju sa to dosiaľ v Konferenčnej lige nevyvíjalo priaznivo. „Belasí“ v nej začali troma prehrami a až po uplynulom domácom stretnutí so španielskym Rayom Vallecano (2:1) si pripísali prvé tri body.
O jeden viac má na konte macedónsky klub po triumfe nad írskym Shelbourneom (2:1) a remíze s Jagielloniou Bialystok z Poľska (1:1).
Oba tímy sa momentálne nachádzajú v pásme eliminácie – Slovan figuruje na 29. priečke, Škendija o štyri miesta vyššie.
Zápas sa odohrá na c Národnej aréne Tošeho Proeskiho v Skopje s kapacitou 33 011 miest.
Slovan sa so súperom zo Severného Macedónska stretne prvýkrát v histórii, pôjde vôbec o prvú konfrontáciu Škendije s tímom zo Slovenska.