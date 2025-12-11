Belasým ide o veľa. Kde sledovať zápas Škendija Tetovo - Slovan Bratislava?

Hráči Slovana sa radujú z gólu
Hráči Slovana sa radujú z gólu (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|11. dec 2025 o 06:00
ShareTweet0

Pozrite si TV program 5. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava pokračujú vo svojej púti v pohárovej Európe. V hlavnej fáze Konferenčnej ligy pôsobia štvrtýkrát.

Zverenci trénera Weissa budú chcieť nadviazať na domáce vystúpenie spred dvoch týždňov proti španielskemu Rayu Vallecano, v ktorom získali prvé tri body.

Slovan čaká vo štvrtok od 18:45 h konfrontácia v Severnom Macedónsku na pôde tamojšieho majstra FK Škendija Tetovo. Zápas odvysiela stanica JOJ Šport.

Kde sledovať Konferenčnú ligu?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ak chce bratislavský tím pomýšľať na účasť v európskej súťaži aj v novom roku, v Skopje potrebuje bodovať.

Pre Slovan ani Škendiju sa to dosiaľ v Konferenčnej lige nevyvíjalo priaznivo. „Belasí“ v nej začali troma prehrami a až po uplynulom domácom stretnutí so španielskym Rayom Vallecano (2:1) si pripísali prvé tri body.

O jeden viac má na konte macedónsky klub po triumfe nad írskym Shelbourneom (2:1) a remíze s Jagielloniou Bialystok z Poľska (1:1).

Oba tímy sa momentálne nachádzajú v pásme eliminácie – Slovan figuruje na 29. priečke, Škendija o štyri miesta vyššie.

Zápas sa odohrá na c Národnej aréne Tošeho Proeskiho v Skopje s kapacitou 33 011 miest.

Slovan sa so súperom zo Severného Macedónska stretne prvýkrát v histórii, pôjde vôbec o prvú konfrontáciu Škendije s tímom zo Slovenska.

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

    Hráči Slovana sa radujú z gólu
    Hráči Slovana sa radujú z gólu
    Belasým ide o veľa. Kde sledovať zápas Škendija Tetovo - Slovan Bratislava?
    dnes 06:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Konferenčná liga»Belasým ide o veľa. Kde sledovať zápas Škendija Tetovo - Slovan Bratislava?