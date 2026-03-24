Karvinej hrozí v korupčnej kauze až vylúčenie z ligy. Hráčovi vyradenie z asociácie

Prvoligovému klubu z Karvinej v prípade preukázania viny v aktuálnej korupčnej kauze hrozí v najprísnejšom variante až vylúčenie z najvyššej súťaže.
Hráčovi Slezanov Samuelovi Šigutovi a viacerým rozhodcom z profesionálnej listiny až vyradenia z Futbalovej asociácie ČR a pokuta do výšky 10 miliónov českých korún (408 930 €).
Vyplýva to z disciplinárneho poriadku a paragrafov, podľa ktorých etická komisia FAČR začala jednotlivé konania.
Karviná je jediným prvoligovým klubom, ktorý v terajšej kauze figuruje. Etická komisia bude aktuálne ôsmy celok tabuľky najvyššej súťaže vyšetrovať pre podozrenie z dvoch disciplinárnych prečinov.
Podľa paragrafu 49 sa Slezania mohli dopustiť úplatkárstva a podľa paragrafu 64 match fixingu.
U oboch z nich hrozí klubu v prípade preukázania viny kontumácia stretnutia, odobratie až 20 bodov alebo až vylúčenie družstva zo súťaže, prípadne ešte pokuta až do výšky 10 miliónov českých korún (408 930 €).
Karviná je podozrivá, že prostredníctvom predsedu predstavenstva a zároveň primátora sliezskeho mesta Jána Wolfa či ďalších osôb ponúkla úplatok rozhodcom Jánovi Všetečkovi a Miroslavovi Zelinkovi, aby ovplyvnili prvoligové stretnutie s Českými Budějovicami predvlani v marci.
Riešiť sa má tiež možný úplatok 100-tisíc českých korún (4 089 €) a prísľub prestupu do Karvinej pre vtedajšieho hráča Juhočechov Šigutu. Rovnako podobná ponuka adresovaná Filipovi Štěpánkovi v súvislosti so zápasmi Slezanov v baráži o najvyššiu súťaž proti Vyškovu na prelome predvlaňajšieho mája a júna.
Šigut sa mal dopustiť podvodov aj počas svojho angažmánu v inom skoršom tíme - druholigovej Opave. Podozreniam čelí aj samotný sliezsky klub, prostredníctvom spolumajiteľa Martina Latku mal ponúkať úplatok rozhodcovi Jánovi Petříkovi za ovplyvnenie dvoch druholigových stretnutí.
V rozsiahlej kauze zo súdov z aktuálnej profesionálnej listiny figuruje tiež Simon Vejtasa či ďalší aktéri z nižších súťaží.
Jednotlivé osoby bude etická komisia podobne ako kluby "riešiť" rovnako podľa paragrafov 49 a 64. V tom prísnejšom, ktorý sa týka úplatkárstva, hrozí Šigutovi či rozhodcom pokuta až 10 miliónov českých korún (408 930 €).
Zároveň môžu byť potrestaní zákazom činnosti na jeden rok až 20 rokov, zákazom účasti na všetkých aktivitách spojených s FAČR na rovnako dlhú dobu alebo až vylúčením z asociácie.