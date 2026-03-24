Korupčný škandál v českom futbale. Polícia zadržala desiatky ľudí

Česká polícia od rána zasahuje kvôli korupcii vo futbalových zápasoch v súvislosti so stávkovaním.
Uviedol to server iSport.cz s tým, že policajti už zadržali desiatky ľudí a že vedenie Futbalovej asociácie ČR kvôli situácii zvolalo mimoriadny výkonný výbor.
Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) ČTK potvrdila, že vykonáva úkony trestného konania.
"Náš útvar dnešného dňa vykonáva úkony trestného konania. Podávanie informácií má vyhradené Vrchné štátne zastupiteľstvo v Olomouci, "uviedol hovorca NCOZ Jaroslav Ibehej.
Podľa iSport.cz sa na akcii podieľa aj Europol a Interpol a razii predchádzalo trojročné preverovanie.
Server uviedol, že policajná akcia sa týka aj zápasov prvej ligy či mládeže.
"Od 6.00 h prebieha obrovský zásah, asi najväčšieho rozsahu v histórii českého futbalu," citoval z textovej správy rozoslanej predsedom FAČR Davidom Trundom členom výkonného výboru.
"Presah je najmä na Morave, 99 percent, ktorý sa týka vyšších desiatok osôb. Ide o dôsledok spolupráce FAČR a Polície ČR. Etická komisia bude ešte dnes začínať konanie s viac ako 40 hráčmi, funkcionármi, rozhodcami a klubmi vrátane klubov najvyššej súťaže až po 4. ligu plus ligu dorastu,“ napísal podľa iSport.cz Trunda.
Zástupcovia klubov z prvej ligy i nižších súťaží, ktoré dnes ČTK v krajoch oslovila, nemali dopoludnia o policajnej razii kvôli stávkam žiadne informácie.
Týka sa to prvoligových celkov Olomouca, Ostravy, Zlína, Slovácka a Mladej Boleslavi, rovnako ako Prostějova, Kroměříža a brnianskych klubov Artisu a Zbrojovky, ktoré hrajú druhú ligu.
V médiách sa v súvislosti s prípadom objavilo aj meno futbalového klubu FC Zlínsko v Otrokoviciach, ktorý je zameraný na rozvoj mládežníckeho futbalu.
Prevádzkový riaditeľ Rostislav Zálešák i konateľ klubu Tomáš Macek ČTK povedali, že nemajú žiadne informácie o tom, že by polícia v klube zasahovala.
Minister pre šport, zdravie a prevenciu Boris Šťastný (Motoristi) na sieti X uviedol, že situáciu okolo zásahu vo futbale starostlivo sleduje.
"Plne dôverujem spolupráci Polície ČR, medzinárodných policajných organizácií, FAČR a UEFA Antimatchfixing Unit. Ovplyvňovanie športových súťaží v súvislosti so stávkami je zhubnou športovaním a nekompromisný boj proti match fixingu treba maximálne podporovať, "napísal.
Predseda FAČR David Trunda neskôr uviedol, že kauza sa netýka nikoho z vedenia českého futbalu. Etická komisia FAČR v súvislosti s vyšetrovaním začala 47 disciplinárnych konaní.