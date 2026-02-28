ONLINE: MFK Skalica - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (22. kolo)

Futbalisti MFK Skalica a AS Trenčín dnes hrajú zápas 22. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: MFK Skalica - AS Trenčín dnes (Niké Liga LIVE, 22. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
28.02.2026 o 15:30
22. kolo
Skalica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 22. kola slovenskej Niké ligy medzi mužstvami MFK Skalica a AS Trenčín.
Skalica vstupuje do zápasu z 12. miesta tabuľky. Po 21 kolách má na konte tri víťazstvá, sedem remíz a jedenásť prehier so skóre 20:34. Doma je na tom podstatne lepšie – z desiatich stretnutí vybojovala dve výhry, šesť remíz a len dve prehry, čo jej stačí na 8. priečku v domácej bilancii. V poslednom kole prehrala na pôde Dunajskej Stredy 2:3.
Trenčín je po rovnakom počte zápasov o priečku vyššie – na 11. mieste. Bilancia šesť výhier, tri remízy a dvanásť prehier priniesla skóre 17:37. Vonku patrí tímu 8. pozícia, keď zo desiatich duelov štyrikrát zvíťazil, raz remizoval a päťkrát prehral. Naposledy podľahol doma Michalovciam 1:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
21
13
4
4
43:30
43
R
P
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
21
12
6
3
39:20
42
V
R
P
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
21
11
6
4
45:27
39
R
R
V
P
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
21
11
4
6
35:24
37
P
R
R
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
21
10
3
8
42:28
33
V
V
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
21
8
5
8
32:34
29
V
P
R
V
P
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
21
6
6
9
23:33
24
R
P
V
R
V
8
AS TrenčínAS Trenčín
21
6
3
12
17:37
21
P
V
P
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
21
5
6
10
23:33
21
R
R
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICE
21
6
3
12
33:42
21
R
V
V
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
21
4
9
8
21:31
21
R
P
P
P
R
12
MFK SkalicaMFK Skalica
21
3
7
11
20:34
16
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body