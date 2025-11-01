VAR obral Ružomberok o víťazstvo, stredopoliar hostí bol v tesnom ofsajde

Niké liga - 13. kolo
Skalica - Ružomberok 0:0
Rozhodcovia: Benedik - Pacár, Hrebeňák
Diváci: 473.
Skalica: Junas – Gaži, Podhorin, Šuver, L. Šimko – Mášik, M. Nagy (33. Ravas), Morong (83. Seitz), Bariš, E. Daniel – Švec (71. Fábry).
Ružomberok: Ťapaj – Endl, Köstl, Král – Gomola (46. Fila), Múdry (72. Luterán), Grygar, Bačík (72. Chobot), Selecký (87. Slávik) – Chrien, Tučný (46. Šašinka)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
SKALICA. Futbalisti MFK Skalica remizovali v zápase 13. kola Niké ligy s MFK Ružomberok 0:0.
Pre domácich to bolo piate stretnutie za sebou, v ktorom nedokázali bodovať naplno. V tabuľke sú na 11. pozícii s 12 bodmi.
Hostia zaznamenali druhú remízu za sebou, s rovnakým počtom nazbieraných bodov sú na deviatej priečke.
Skalica bola po väčšinu času aktívnejšia, ale napokon nemusela získať pred vlastnými fanúšikmi ani bod. V 84. minúte sa podarilo skórovať hosťujúcemu Mariánovi Chobotovi, ale systém VAR odvolal gól stredopoliara Liptákov pre ofsajd.