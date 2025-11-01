VAR obral Ružomberok o víťazstvo, stredopoliar hostí bol v tesnom ofsajde

Futbalisti MFK Ružomberok.
Futbalisti MFK Ružomberok. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|1. nov 2025 o 17:19 (aktualizované 1. nov 2025 o 17:36)
Hostia sa dočkali gólu v 84. minúte po zakončení Mariána Chobota, no VAR im prekazil radosť.

Niké liga - 13. kolo

Skalica - Ružomberok 0:0

Rozhodcovia: Benedik - Pacár, Hrebeňák

Diváci: 473.

Skalica: Junas – Gaži, Podhorin, Šuver, L. Šimko – Mášik, M. Nagy (33. Ravas), Morong (83. Seitz), Bariš, E. Daniel – Švec (71. Fábry). 

Ružomberok: Ťapaj – Endl, Köstl, Král – Gomola (46. Fila), Múdry (72. Luterán), Grygar, Bačík (72. Chobot), Selecký (87. Slávik) – Chrien, Tučný (46. Šašinka)

SKALICA. Futbalisti MFK Skalica remizovali v zápase 13. kola Niké ligy s MFK Ružomberok 0:0.

Pre domácich to bolo piate stretnutie za sebou, v ktorom nedokázali bodovať naplno. V tabuľke sú na 11. pozícii s 12 bodmi.

Hostia zaznamenali druhú remízu za sebou, s rovnakým počtom nazbieraných bodov sú na deviatej priečke. 

Skalica bola po väčšinu času aktívnejšia, ale napokon nemusela získať pred vlastnými fanúšikmi ani bod. V 84. minúte sa podarilo skórovať hosťujúcemu Mariánovi Chobotovi, ale systém VAR odvolal gól stredopoliara Liptákov pre ofsajd.

Súboj tímov z druhej polovice tabuľky sa tak skončil napokon deľbou bodov. 

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
8
3
1
27:16
27
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
7
4
1
29:17
25
V
V
V
R
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
6
4
2
23:11
22
V
P
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
2
3
19:11
20
V
R
P
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
5
3
4
20:18
18
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
4
3
5
19:23
15
P
V
R
P
V
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
12
4
2
6
14:20
14
P
V
V
R
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
13
2
6
5
12:18
12
R
P
R
R
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
12
3
3
6
13:18
12
R
R
P
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
2
6
4
14:17
12
V
R
R
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
12
2
1
9
17:29
7
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

