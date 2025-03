Skalica urobila významný krok k záchrane. Ťaháme jeden za druhého, znie z kabíny

Pri pohľade na tabuľku je to fakt katastrofálne, ale ako vravím, iba sami si pomôžeme. Každý jeden si musíme vstúpiť do seba, na tréningu driapať a v ďalších zápasoch veriť, že to zlomíme," vravel po stretnutí banskobystrický brankár Michal Trnovský.

"To je jedno, či som dal gól alebo nedal gól, mne ide o to, aby sme my začali vyhrávať ako mužstvo. Aby Bystrica vyhrávala, a nie či ja dám gól alebo niekto iný, to je úplne jedno," dodal.

Ak by vyhrali v sobotu doma so Skalicou, situácia mohla byť úplne odlišná a práve Záhoráci by boli na poslednej priečke.

Kľúčový gól Skalice strelil už v 70. sekunde český útočník Tomáš Smejkal. Na Záhorie prišiel zo Zbrojovky Brno a v najvyššej slovenskej súťaži sa presadil po prvý raz, čo ho nesmierne tešilo.

"Môj prvý gól nám veľmi pomohol. Potom sme trochu povolili, čo bola škoda. Bolo to už také vyrovnané, občas mali domáci šance, občas my. Mňa môj prvý gól v najvyššej slovenskej súťaži teší, určite pôjde dačo do kasy, ale je to dobré. Dostal som od ´Pudyho´ dobrú nahrávku, tá mi spadla priamo na nohu a už som to iba doklepol.

Na tabuľku sa, úprimne poviem, nepozerám, ale sú to dobré tri body. Teraz nám to na jar nejako sadlo, bodujeme vo štvrtom zápase v rade a aj keď prišlo do tímu pár nových ľudí a ešte si musíme sadnúť, tak myslím si, že to bude super. Aj pre mňa to bolo zo začiatku náročnejšie po príchode do Skalice, pretože v Zbrojovke Brno to bolo trošku o niečo inom, ale myslím si, že som si už do toho dobre sadol a ide to už dobre."

Tabuľky Niké ligy