Karhanovi ho odporučil Zelenský, na jeseň zmenil dres a pomohol nováčikovi k obratu

Nováčik a najmenšia dedina západniarskej piatej ligy Juhovýchod ŠK Kmeťovo začal po historickom postupe vo vyššej súťaži dobre a po úvodných štyroch kolách mal na svojom konte solídnych sedem bodov, pritom hral trikrát proti mestskému klubu.
V 2. kole zdolal doma Veľký Meder 2:0, vo štvrtom Štúrovo 3:0, no a medzitým priviezol bod z Kolárova, kde domáci vyrovnali na konečných 2:2 desať minút pred koncom.
Potom však prišiel dlhý účet nováčikovskej dane a päť prehier v rade, keď nulový september vyvrcholil domácim výpraskom v súboji nováčikov s Jelkou (1:4).
Kmeťovo v tabuľke klesalo a tesne pred septembrovou prestupovou uzávierkou bolo bezpodmienečne nutné niečo robiť, veď v nasledujúcom 10. kole mal prísť na „Derek“ najväčší favorit na postup do štvrtej ligy z neďalekého krajského mesta - AC Nitra.
Okrem vracajúcich sa odchovancov získali Kmeťovčania pred sezónou z rakúskej nižšej súťaže úderného Martina Blahu, do štvrtoligového Imeľa však odišiel neúnavný Venezuelčan Jesus.
Na hody hostili AC Nitra
Na stretnutie ŠK Kmeťovo – AC Nitra pritiahli exligisti hostí na kmeťovské hody návštevu päťstodvadsať divákov, no tí hľadali v strede obrany súpera bývalého ligového stredného obrancu Nitry a Trnavy Martina Tótha márne.
Zato na opačnej strane sa postavil do stredu domácej obrannej formácie chlap ako hora, ktorého nikto nikdy predtým v červeno-modrom nevidel. Skúsený, 32-ročný stopér René Víglaský prišiel doslova na poslednú chvíľu, a veru najlepšiemu strelcovi súťaže Matúšovi Pauknerovi toho veľa nedovolil. V osobných súbojoch mal navrch, svojou vynikajúcou pozičnou hrou
nenechal suverénne najlepší útok súťaže - až na úvodný gól exligistu Tomáša Hambáleka na polčasových 0:1 -, aby sa presadil ani vo fázach zápasu, keď sa lámal chlieb.
Favorita zlomili v 90. minúte
Favorit z Nitry vyhral prvý polčas 1:0, no ak by brankár Zsolt Bálint v úvode toho druhého po brvne zázračne nevyrazil aj Pauknerovu dorážku hlavou z troch krokov, body by zrejme putovali pod Zobor. Vtedy však už aj vždy pokojný kouč nitrianskeho AC Miloš Krško výrazne zaostril.
Diváci sa na tribúne začali zasvätene sporiť, či malo ich Kmeťovo niekedy lepšieho stopéra „ako tú novú 13-tku“, ktorá prišla len pár dní pred sviatočným zápasom. Väčšina z tých mladších však nemohla poznať interistu a bývalého reprezentanta Bartolomeja Juraška, za ktorým kedysi horela aj derecká tráva.
Naopak, z pozične hrajúceho Reného Víglaského sála nevídaný pokoj, občas pôsobí zdanlivo až ležérne, no obrana ŠK potrebovala práve lídra, ktorý si vie hráčov okolo seba zadirigovať.
O to lepšie sa potom vpredu hralo proti jasnému favoritovi aj jedinému exligistovi Kmeťova Brazílčanovi Cleberovi. Rozum mužstva proti mestu, v ktorom sa usadil, nielenže tradične rozdeľoval presné lopty a filigránsky zahrával priame kopy, ale aj nevídane bojoval o každú jednu loptu.
A desať minút po prestávke slalomom v rytme samby s krátkou narážačkou pred malým vápnom vyrovnal na 1:1.
No a keď v 90. minúte odovzdal loptu domácim po zlom autovom vhadzovaní skúsený Martin Mikula, dal utešeným a nenapodobiteľným gaťafalšom po odraze z hranice šestnástky do vinkla víťazný gól na 2:1 sviatočný strelec Matúš Ondrovčák, ktorého potom zastavili skoro až doma v susednom Michale nad Žitavou a tréner Vladimír Drienovský sa len držal za hlavu. Vôbec druhá jesenná prehra polovičného majstra s bilanciou 13 – 0 – 2 tak bola na svete.
Zostával čas iba do polnoci
„S trénerom Kmeťova sa poznám ešte z treťoligového Palárikova, kam som ja prišiel ako 18-ročný,“ začala septembrová posila René Víglaský.
„Túto jeseň som začal v piatoligovej Novej Bani, kde som sa cítil veľmi dobre, no po prvých dvoch kolách som mal problémy s trieslami. Po doliečení som sa však nepohodol s trénerom Andrejom Štefankom, až to nakoniec vyústilo do momentu, že mi zostával v posledný septembrový deň čas iba do polnoci, aby som mohol odísť na hosťovanie do Kmeťova.
V Novej Bani mám dobré vzťahy s vedením, ktoré ma nakoniec pustilo,“ hovorí pre Sportnet nový motor Kmeťova René Víglaský, ktorý vlani prispel MFK Nová Baňa k postupu do piatej ligy napríklad aj tým, že ako kapitán a stopér bol s 19 gólmi najlepším strelcom mužstva.
Dodajme, že Andrej Štefanka už nie trénerom MFK, ktorého ďalšie postupové ambície už začal napĺňať Jozef Pavlík, ktorý v jeseni viedol Šurany.
Pred zápasom Dávida s Goliášom, teda Kmeťova s AC Nitra stihol René Víglaský jediný tréning.
Neopakovateľný halfvolej
„Cenné víťazstvo proti AC-čku sa zrodilo zásluhou každého jedného hráča, ktorý nastúpil. Na čele s vynikajúcim brankárom išli všetci hráči doslova na doraz.
Trošku ma mrzí, že nám dal gól môj kamarát Tomáš Hambálek, poznám sa aj s Matúšom Pauknerom, priznávam však, že ma prekvapilo, ako jazdili od prvej do poslednej minúty moji noví spoluhráči. Žiadny z nich sa nešetril, bola to jazda, dlhá kĺzačka striedala dlhý šprint,“ voľkal si skúsený bek a na svoje si prišla aj rekordná návšteva.
„Podľa kabíny, diváci v Kmeťove tak vraj snáď ešte nikdy nepovzbudzovali. Odmenou bol víťazný gól, keď súper nedostal na viackrát loptu do bezpečia a Matúšovi Ondrovčákovi nabiehajúcemu z druhej vlny najskôr spadla lopta na trávnik, no trafil ju halfvolejom, aký už, podľa mňa, nikdy nezopakuje.“
Hral aj v Trnave
Mladý defenzívny univerzál Víglaský sa pred 11 rokmi dostal z Palárikova do Trnavy. „Po jesennej časti nám v decembri oznámil hlavný sponzor, že tretia liga v Palárikove končí a že si môžeme hľadať nové kluby.
Trénerom tam bol jeden a pol sezóny Peter Zelenský z Trnavy, no a 5. januára mi agent volal, či môžem ísť za tri dni na sústredenie do Vyhní s druholigovým béčkom Spartaka Trnava. Vtedy ho trénovali Pavol Bartoš a Miroslav Karhan, ktorí aj cez Petra Zelenského hľadali stopéra.
Okamžite som súhlasil, vybavil si uvoľnenie zo školy a odišiel som na týždňové sústredenie, počas ktorého sme zdolali napríklad Pohronie 1:0. Hneď po návrate mi dal klub podpísať zmluvu, v druhej lige sme hrávali domáce zápasy v Červeníku pri Trnave a štyri kolá aj na hlavnom štadióne Spartaka.“
Druhá liga ho neuživila
Čo chýbalo odchovancovi Veľkej Lehoty k profesionálnej kariére, zisťujeme.
„Ja som sa musel od mlada vedieť postarať o seba sám. V Trnave som musel dokázať okrem pravidelného trénovania a zápasov nejako fungovať, platiť si bývanie a uživiť sa. Niektorým mojim mladým spoluhráčom bolo jedno, aký dostanú plat za futbal, po tréningu prišli domov a mali všetko u rodičov nachystané.
Ja som musel potom hľadať skôr cestu hrať tretiu ligu a popri tom chodiť do práce, a tak som odišiel do MFK Žarnovica, kde som mal dokopy vyšší príjem, ako v slovenskom druholigovom mužstve.“
V 32 rokoch je hráč s triezvym pohľadom na svet stále hráčom veľmi ambiciónemho MFK Nová Baňa, aktuálne na hosťovaní v piatoligovom Kmeťove. „Progresívneho trénera Drienovského si vážim, rozumieme si od čias v Palárikove, mužstvo ma prijalo a mladší hráči si nechajú aj poradiť.“
Piatoligista aktuálne naháňa kondíciu na sústredení v Radave. „Tréner má rešpekt, zakladá si na disciplíne a kondícii. Nie to však taká tá stará škola s neraz nezmyselným behaním. Inak, v takejto súťaži som doteraz nezažil tak vysokú účasť na tréningoch, ako v Kmeťove. Na konci jesene sme snáď ani nešli pod 18 hráčov,“ zakončil futbalista, ktorý čosi zažil.
Proti mestám bodovali
Týždeň po Nitre vyhralo Kmeťovo aj v blízkom mestečku Vráble (0:1) a kým za prvých deväť kôl získalo sedem bodov, za ostatných šesť jesenných – už s posilou v obrane - až jedenásť.
V 16-člennej piatej lige JV hrá až sedem miest, Kmeťovo zimuje na 9. mieste s jednobodovou stratou na hornú polovicu tabuľky. Najmenšia obec s 809 obyvateľmi však má veľmi dobrú bilanciu práve so
siedmimi mestami - až štyri stretnutia vyhrala, jedno remizovala a iba dve prehrala. V 5. kole u tabuľkového suseda v Šahách tesne 1:0 a v 9. kole pred 450 divákmi v blízkych Šuranoch 3:1, kde však boli hostia - podľa slov športového manažéra ŠK Šurany Juraja Vašeka - „dlho veľmi nebezpeční“.
Víglaského chcel kouč
Ako sa spätne pozerá na jesenné účinkovanie historického nováčika, sme sa spýtali trénera ŠK Kmeťovo Vladimíra Drienovského.
„Po dobrom vstupe do súťaže sme si prešli aj horším obdobím, keď sme v piatich zápasoch po sebe nebodovali. V niektorých však rozhodovali naozaj detaily. Napríklad doma proti Topoľníkom sme za stavu 2:2 nepremenili vyloženú šancu, naopak, z protiútoku inkasovali a pri hre vabank nakoniec dostali aj gól na konečných 2:4.
V kvalitnej súťaži nám niekedy chýbali väčšie skúsenosti, ale práve v septembri kvôli zraneniam aj širší káder. A keď nám z obrany vypadli dvaja stabilní hráči, museli sme hľadať náhradu.“
Keď hral Vladimír Drienovský pred rokmi stabilne za treťoligové Palárikovo, do silného mužstva prišiel mladík René Víglaský.
„Je to tak, poznám ho ešte z Palárikova. René tam prišiel ako 19-ročný defenzívny hráč, potom sa postupne vyprofiloval na stredného obrancu a naposledy hral na poste stopéra aj za Novú Baňu.
Koncom septembra sme ho oslovili, pretože typologicky sme takého obrancu potrebovali a vlastne v posledný deň prestupového obdobia sa s naším vedením a Novou Baňou dohodli na hosťovaní do konca sezóny.“
Hneď vo svojej premiére dopomohol k výsledku jesene piatej ligy, keď najmenší piatoligista pokoril hlavného ašpiranta na postup AC Nitra. „Svojím prehľadom v hre a skúsenosťami nám naozaj veľmi pomohol, rozhodujúce však bolo, že všetci hráči dodržali to, na čo sme sa v týždňovom tréningovom mikrocykle dôsledne pripravovali.
V niektorých zápasoch sme šťastie nemali, proti AC Nitra sa však usmialo v samom závere aj na nás. „Ako vlastne trafil loptu Matúš Ondrovčák pri rozhodujúcom góle na 2:1, pýtame sa trénera, ktorý videl situáciu z lavičky. „Práve o tom šťastí som hovoril,“ smial sa.
„Proti súperovi, ako AC Nitra nehráva Kmeťovo hocikedy. Rozhodujúce bolo nastavenie každého jedného hráča, ktorých som veru nemusel nejak špeciálne motivovať od prvého tréningu v tom týždni. Všetci išli na maximum.“
Drienovský chce viac
Po pokazenom septembri získalo Drienovského mužstvo v zostávajúcich šiestich kolách jedenásť bodov. Je náročný tréner s jeseňou nakoniec spokojný, zisťujeme. „Celkom spokojný nie som nielen s niektorými výsledkami, ale aj predvedenou hrou.“
Kmeťovo chce byť v odvetách silnejšie. „Vedeniu som navrhol niektoré nové mená, z ktorých Dean Páchnik je už u nás. Odskautovaného som ho mal práve zo stretnutí lídra stredoslovenskej piatej ligy Juh Novej Bane, kde bol na jeseň druhým najlepším strelcom mužstva, napriek slabšej minutáži.
Tento týždeň od stredy do soboty sme na sústredení v Radave, kde odohráme aj dva prípravné zápasy. Prvý proti štvrtoligovej Hornej Krupej, druhý proti šiestoligovým Komjaticiam,“ zakončil kouč.