Mesto zabodovalo proti dedine až v piatom zápase. Štvorgólový prídel sa však nečakal

ŠURANY, BÁB. V druhom kole západniarskej piatej ligy Juhovýchod HUMMEL potvrdil nováčik AC Nitra doma proti Topoľníkom víťazstvom 7:2 oprávnenosť postupových ambícií, no sedem gólov strelil aj úradujúci majster FC Nádszeg Trstice.
Ten dokonca vo Dvoroch nad Žitavou, kde triumfoval proti posilneným domácim nečakane vysoko 7:0.
Rovných sedem gólov nastrieľali doma aj ofenzívne Kostolné Kračany Štúrovu (7:1), avšak najväčšie prekvapenie sa zrodilo vo vlani doma stopercentných Tvrdošovciach, kde sa bol predstaviť nováčik a nový čierny kôň súťaže FC Jelka, ktorého 37-ročný kouč Imrich Kolláth dal pokyn na ostrú paľbu až desať minút pred koncom a jeho zverenci otočili z 1:0 na konečných 1:2.
Štvorzápasové skóre 3:9
My sme sa však zamerali na stretnutie predvlaňajšieho nováčika súťaže ŠK Báb v Šuranoch, s ktorými nestratil do tejto nedele ani jeden bod.
Bábania zvíťazili minulú jar v 18. kole v Šuranoch 2:1, čím nalomili konár pod trénerom Milošom Fehervárim, ktorý je už v šiestoligovom Bánove a rovnakým výsledkom zdolali rivala z neveľkého mesta aj v 3. kole na vlastnom trávniku, pričom v oboch súbojoch si dokázali vypracovať priebežný dvojgólový náskok.
Pri Nitre ležiaca piatoligová dedina, ktorá ráta iba 1200 obyvateľov, si po postupe do druhej najvyššej krajskej súťaže začala robiť zárezy po každom víťazstve v meste a za dve ostatné sezóny ich má len po stretnutiach v Šuranoch dve.
V prvom jarnom kole nováčikovskej sezóny totiž zvíťazili v bezmála desaťtisícovom mestečku na dolnej Nitre tiež výsledkom 2:1. Proti tomuto súperovi vyhrali v prvých dvoch ročníkoch všetky štyri stretnutia, keď ten historicky prvý skončil doma víťazstvom rozdielom triedy (3:0).
Na štvorzápasovom skóre 9:3 mal veľkú zásluhu svojimi štyrmi gólmi dvojnásobný najlepší strelec piatej ligy Matej Fuska, ktorý však toto leto prestúpil do konkurenčných Tvrdošoviec za bývalým trénerom Bábu Jánom Štajerom, no nielen preto sa pred nedeľňajším zápasom Šurany – Báb dávali o čosi väčšie šance domácim.
Tých totiž prevzal už v polovici jari Levičan Jozef Pavlík, ktorý sa dostal až po sezóne k dôkladnejšiemu upratovaniu kabíny.
Vlani preskočili šesť miest
Dedina pri diaľnici z Nitry na Bratislavu zažíva najkrajšie futbalové časy, jej fanúšikovia občas skandujú aj „Bábcelona“, vlani skončila v neľahkej konkurencii piata, keď za sebou zanechala aj šesť mestských klubov a v nováčikovskej sezóne dokonca štvrtá.
Báb sa ešte pred jedenástimi rokmi motal v „okrese“, v tejto sezóne čelí až siedmim mestám, teda takmer rovnej polovici v silnej 16-člennej súťaži, pretože namiesto vypadávajúceho Hurbanova zostúpil zo štvrtej ligy FC ViOn Zlaté Moravce B/Vráble a zo šiestej postúpil AC Nitra, teda ďalšie obrovské lákadlo priamo z okresu.
V lete prišli do tímu Matúš Bíro z blízkych Čakajoviec, z rakúskej nižšej súťaže Samuel Török, káder posilnili aj 19-ročný Bielorus Artsiom Ladziata, Roman Polák a Oliver Grman. V tíme sú aj exligisti FC Nitra Róbert Glenda (39) a Patrik Kemláge (32).
Od Šurian sa čaká viac
Z balíka hráčov základnej zostavy, ktorí už v Šuranoch po novom z rôznych dôvodov nepokračujú, spomenieme stopérov Michala Kružlíka, Vasyla Demidenka či 50-ročného Petra Procháczku, ktorý však už chcel ísť hrať do šiestej ligy za Lipovú, ďalej Tomáša Homolu, Mateja Zeleňáka, Matúša Slobodníka a útočníka Erika Bartu.
Klub však získal zaujímavé posily, zo štvrtoligového Imeľa pracovitého Dávida Straňáka, z rovnakej súťaže z Levíc dvoch Nigérijčanov, 28-ročného Raymonda Oluwaseun Japheta a 20-ročného Beckhama Okoibhole.
Z Kolumbie prichádza 22-ročný Johan Becerra Cortes a po vážnejších zraneniach sa vracajú dvaja hráči s potenciálom, Lukáš Turan a Martin Letko.
Šuranci začali súťaž, na rozdiel od vlaňajšieho strastiplného vstupu, cenným víťazstvom v Topoľníkoch (0:1), kde zneškodnil brankár Samuel Cvik v 88. minúte Ukrajincovi Ruslanovi Nikulinovi pokutový kop, ale pri ktorom bol vylúčený skúsený Alexander Soboňa.
O náraste konkurencie v Pavlíkovom novom tíme svedčí i fakt, že vlani najlepší strelec mužstva a 22-ročná opora Patrik Dibusz sa dostal v Topoľníkoch na pľac až po prestávke.
V prvom kole Slovnaft Cupu zdolali Šurany doma po hetriku prebudeného Mariána Vadkertiho Tvrdošovce 3:1, keď na 2:1 upravil za hostí kontaktným gólom práve ex-Bában Matej Fuska.
ŠK Šurany - ŠK Tvrdošovce 3:1 (1:0)
Góly: 20., 75. a 81. Vadkerti - 59. Fuska
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Šurany zdolali Báb vysoko 4:0
V nedeľňajšom stretnutí si domáce Šurany piatu stratu bodov proti Bábu nepripúšťali. Od úvodných minút išli za svojim cieľom vo vysokom nasadení a v 23. minúte ich dostal do vedenia robustný zadák a letná posila Raymond po rohu, hlavičke do brvna a nezadržateľnej dorážke.
Na polčasových 2:0 zvýšil z penalty režisér stredu poľa Adrián Procháczka, Šuranci dostali na kopačky istotu a i keď ďalšie šance pozahadzovali, hneď po prestávke im pomohol súper, keď sa nechal vylúčiť po druhej žltej karte za ostrý zákrok na čiperného Mariána Vadkertiho Andrej Švihorík.
„Mrzí ma, že po nebezpečnom faule má náš Vadkerti úplne opuchnutý členok a zatiaľ nevieme, či bude môcť v nedeľu v ťažkom zápase v Jelke nastúpiť,“ hovoril hneď po víťaznom zápase tréner ŠK Šurany Jozef Pavlík.
Potom sme hru ovládli ešte dominantnejšie a pridali aj ďalšie dva góly, no veľa šanci zostalo nevyužitých. S konečným výsledkom 4:0 sme však veľmi spokojní.“
Bodaj by aj nie, veď znovuobjavený brankár Samuel Cvik je s čistým kontom jednou z najväčších opôr mužstva, tréner mu zatiaľ zveril aj kapitánsku pásku a hlavne, Šurany patria po dvoch kolách so skóre 5:0 medzi najlepšie trio súťaže FC Nádszeg Trstice, AC Nitra a ŠK Šurany, ktoré zatiaľ nestratilo ani bod.
Z Topoľníkov opäť body aj červená
V prvom kole zvíťazili Šuranci 1:0 v Topoľníkoch, kde na jar triumfovali tiež (0:2), lenže červenalo sa tam v oboch zápasoch a nasledovali dve „stopky“.
Po krátkom čase sa teda scenár opakoval. „Domáce Topoľníky boli na nás tentokrát pripravené lepšie, hrali naozaj dobre a aj arbitri mali zápas vcelku pod kontrolou.
Naše tesné víťazstvo však malo opäť horkastú príchuť, pretože bol vylúčený náš dôležitý hráč Alexander Soboňa po dvoch žltých kartách v priebehu troch minút. Tá druhá žltá bola určite oprávnená, ale pri prvej sa rozhodca zrejme pomýlil a mal ju udeliť inému nášmu hráčovi.
Zápas to však bol korektný, i keď výsledok mohol byť aj iný, pretože náš brankár Cvik v úplnom závere vynikajúcim zákrokom chytil k žrdi umiestnený pokutový kop.
Za trénera z Levíc Jozefa Pavlíka sa v lete v ŠK prekopal káder a zatiaľ to vyzerá s jesennými vyhliadkami bielo-modrých sľubne.
„Oslovení boli aj ďalší zaujímaví hráči, ktorých som v minulosti trénoval a ktorí majú čosi odohrané aj vo vyšších súťažiach. Niektorí však už nabehli na menší počet a intenzitu tréningov v týždni a k dohode nakoniec neprišlo.“
Príde nenásytný AC Nitra
Neveľký Báb hrdo súperí s ďaleko väčšími a aj historicky overenými futbalovými značkami, v novej sezóne však na prvé víťazstvo iba čaká.
V prvom kole Slovnaft Cupu dokázal v riadnom hracom čase a po vyrovnaní hrajúceho trénera Mateja Porubského uhrať doma remízu 1:1 proti štvrtoligovej Seredi, ktorá ide ďalej len vďaka lepšie zvládnutému penaltovému rozstrelu.
V premiére piatoligovej súťaže však Bábania na vlastnom trávniku neudržali tesný náskok 2:1 proti silnému nováčikovi z Jelky a body sa po výsledku 2:2 delili.
Prehra až o štyri góly vo víkendovom kole v Šuranoch sa však nečakala.
„Domáce Šurany mali lepší vstup do zápasu a určite vyhrali zaslúžene,“ začal 32-ročný hrajúci tréner ŠK Báb Matej Porubský.
„V Šuranoch sa nám zvyklo výsledkovo dariť, teraz však domáci na nás vyleteli, prvý gól po závare a skrumáži dotlačili, druhý dali z pokutového kopu, keď náš obranca podcenil dlhú loptu, ktorá prepadla až do pokutového územia a tam došlo k faulu, no mňa najviac mrzí náš vstup do druhého polčasu, keď Andrej Švihorík úplne zbytočne fauloval v strede ihriska, rozhodca ho po druhej žltej karte oprávnene vylúčil a potom už domáci ovládli dianie úplne. Pridali ešte dva góly a mohli aj ďalšie.“
V čom teda vidí líder, ktorý si na seba zobral aj trénerské úlohy, príčiny úvodu bez víťazstva. Pripomenieme, že najbližšie príde nenásytný AC Nitra, ktorého najlepší strelec súťaže, päťgólový Matúš Paukner sa nebude krotiť ani v Bábe.
„Momentálne trpíme čiastočne na mladícku nerozvážnosť, sčasti ešte aj nezohratosť a aj istú slabšiu psychickú odolnosť. V základnej zostave máme päť mladých hráčov a napríklad doma proti Jelke chýbala aj skúsenosť a schopnosť strhnúť na svoju stranu vývoj, keď bola hra vyrovnaná.
Kľúčové bolo, že v prvom polčase sme nevyužili svoje šance a namiesto vedenia 2:0 skončil polčas 1:1. Po prestávke sme išli opäť do vedenia na 2:1, ale kvalitná Jelka mohla nakoniec aj vyhrať, našťastie, v posledných minútach nepremenila čistú šancu,“ priblížil realitu z trávnika začínajúci kormidelník.
Takto rok dozadu vstúpili Bábania do sezóny v prvom kole domácim senzačným víťazstvom proti exštvrtoligistovi a neskoršiemu víťazovi piatej ligy Trsticiam v pomere 5:2, teraz sú v inom rozpoložení. S čím vyrukujú v nedeľu doma proti jasnému favoritovi nitrianskemu AC, spýtal sa Sportnet hrajúceho trénera.
„V našom mužstve kvalita stále je, úlohou týždňa bude, nastaviť hráčov v hlavách tak, aby sa kvalitného súpera v prvom rade nezľakli a uverili tomu, že ho môžu v búrlivej kulise minimálne potrápiť. Osobne očakávam návštevu okolo päťsto divákov.“
V susedskom stretnutí Báb – AC Nitra snáď padne aj doterajší rekord 550 divákov z prvého kola a stretnutia dvoch najväčších dedín okresu Nové Zámky Dvory nad Žitavou – Tvrdošovce (2:0).
Brankárov vedie exreprezentačná jednotka
V súvislosti so zápasovými rezultátmi je treba opakovane spomenúť, že toto leto prestúpil z Bábu do Tvrdošoviec dvojnásobný najlepší strelec piatej ligy Fuska. „Je to tak, jeho gólovú produktivitu si budeme musieť v tíme rozložiť, čiastočne meníme aj štýl hry, navyše, mužstvo omladzujeme.“
Odchod takého strelca musel zabolieť. „Matej Fuska išiel do Tvrdošoviec za trénerom Jánom Štajerom, ktorý u nás skončil po vlaňajšej jeseni a ktorý si ho predtým priniesol z predchádzajúceho pôsobiska v Alekšinciach,“ vysvetlil ťahúň ŠK Báb, ktorý prišiel pred šiestimi rokmi z rakúskeho SV Zimendorf a ktorý tvoril s Fuskom pred časom „smrtiaci“ útočný dvojzáprah.
Mimochodom, trénerom brankárov v Bábe je bývalá slovenská reprezentačná jednotka Miroslav König (53), odchovanec FC Nitra, ktorý odchytal za Slovan Bratislava štyri a pol sezóny, kým ho nekúpil švajčiarsky Grasshoppers Zürich.