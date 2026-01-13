Košice získali bývalého reprezentanta. Neuveriteľná príležitosť, povedal športový riaditeľ

Sebastián Kóša.
Sebastián Kóša. (Autor: Facebook/FC Košice - oficiálna stránka)
TASR|13. jan 2026 o 12:31
V tíme bude pôsobiť v jarnej časti sezóny 2025/2026.

Slovenský futbalový obranca Sebastián Kóša zamieril na hosťovanie zo španielskej Zaragozy do FC Košice. V tíme bude pôsobiť v jarnej časti sezóny 2025/2026. Košický klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.

Bývalý mládežnícky reprezentant SR sa v minulosti objavil aj v reprezentačnom A-tíme. V košickom klube už absolvoval zdravotné testy a čoskoro sa zapojí do tréningového procesu s tímom Petra Černáka.

„Možnosť získať mladého, overeného stopéra so skúsenosťami z našej ligy, ktorý nastúpil už aj v Európskej konferenčnej lige a zároveň si vybojoval prestup do druhej najvyššej španielskej súťaže, bola pre nás takmer neuveriteľnou príležitosťou.

V osobe Sebastiána Kóšu sa všetky tieto kritériá naplnili. Keď k tomu prirátame jeho vodcovské schopnosti na ihrisku aj mimo neho, jeho odhodlanie a túžbu prísť do FC Košice a pomôcť nám v záverečných ligových a pohárových zápasoch, dostávame spoluprácu, o ktorej som pevne presvedčený, že bude mimoriadne prínosná pre nás.

Zároveň aj pre samotného hráča aj pre jeho materský klub Real Zaragoza, ktorý bol počas rokovaní maximálne profesionálny a ústretový,“ povedal športový riaditeľ FC Košice Terry Westley.

Kóša debutoval v najvyššej slovenskej súťaži ešte ako 16-ročný a v tomto veku prestúpil aj do Trnavy, kde pravidelne hrával v obrane Spartaka. „Už po úvodných rozhovoroch s hráčom bola zrejmá jeho futbalová inteligencia, rovnako ako odhodlanie hrať počas svojej kariéry na najvyššej možnej úrovni.

Sebastián si uvedomuje, že pôsobenie v našom klube mu pomôže napredovať a priblížiť sa k naplneniu jeho cieľov a futbalových ambícií. Ide o technicky veľmi vyspelého hráča, ktorý dokáže nastúpiť na pravej aj ľavej strane obrany, výborne pracuje s loptou, je agresívny pri defenzívnych aj ofenzívnych štandardných situáciách a svojimi kvalitami vhodne dopĺňa herný štýl, ktorý v klube dlhodobo rozvíjame.

Klub aj hráč sú v tomto smere naladení rovnako, čo z tejto spolupráce robí výborne načasované spojenie,“ doplnil Terry Westley na margo rodáka z Nových Zámkov.

Kóšove pôsobenie v Zaragoze poznačili aj zdravotné problémy a k príchodu do Košíc ho primäla aj slabšia zápasová vyťaženosť v Španielsku. „V prvom rade som veľmi rád, že budem znovu pôsobiť na Slovensku.

Môj cieľ je odohrať čo najviac zápasov a pomôcť Košiciam dostať sa z ťažkej situácie, v akej sú po jeseni. Verím, že táto spolupráca bude prospešná pre obe strany. Košice sú futbalové mesto, majú bohatú históriu a myslím si, že najvyššia súťaž sem patrí. Verím, že spoločnými silami dosiahneme zotrvanie v Niké lige,“ prezradil Kóša.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

