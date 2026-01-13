Košice získali bývalého reprezentanta. Neuveriteľná príležitosť, povedal športový riaditeľ

Slovenský futbalový obranca Sebastián Kóša zamieril na hosťovanie zo španielskej Zaragozy do FC Košice. V tíme bude pôsobiť v jarnej časti sezóny 2025/2026. Košický klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.
Bývalý mládežnícky reprezentant SR sa v minulosti objavil aj v reprezentačnom A-tíme. V košickom klube už absolvoval zdravotné testy a čoskoro sa zapojí do tréningového procesu s tímom Petra Černáka.
„Možnosť získať mladého, overeného stopéra so skúsenosťami z našej ligy, ktorý nastúpil už aj v Európskej konferenčnej lige a zároveň si vybojoval prestup do druhej najvyššej španielskej súťaže, bola pre nás takmer neuveriteľnou príležitosťou.
V osobe Sebastiána Kóšu sa všetky tieto kritériá naplnili. Keď k tomu prirátame jeho vodcovské schopnosti na ihrisku aj mimo neho, jeho odhodlanie a túžbu prísť do FC Košice a pomôcť nám v záverečných ligových a pohárových zápasoch, dostávame spoluprácu, o ktorej som pevne presvedčený, že bude mimoriadne prínosná pre nás.
Zároveň aj pre samotného hráča aj pre jeho materský klub Real Zaragoza, ktorý bol počas rokovaní maximálne profesionálny a ústretový,“ povedal športový riaditeľ FC Košice Terry Westley.
Kóša debutoval v najvyššej slovenskej súťaži ešte ako 16-ročný a v tomto veku prestúpil aj do Trnavy, kde pravidelne hrával v obrane Spartaka. „Už po úvodných rozhovoroch s hráčom bola zrejmá jeho futbalová inteligencia, rovnako ako odhodlanie hrať počas svojej kariéry na najvyššej možnej úrovni.
Sebastián si uvedomuje, že pôsobenie v našom klube mu pomôže napredovať a priblížiť sa k naplneniu jeho cieľov a futbalových ambícií. Ide o technicky veľmi vyspelého hráča, ktorý dokáže nastúpiť na pravej aj ľavej strane obrany, výborne pracuje s loptou, je agresívny pri defenzívnych aj ofenzívnych štandardných situáciách a svojimi kvalitami vhodne dopĺňa herný štýl, ktorý v klube dlhodobo rozvíjame.
Klub aj hráč sú v tomto smere naladení rovnako, čo z tejto spolupráce robí výborne načasované spojenie,“ doplnil Terry Westley na margo rodáka z Nových Zámkov.
Kóšove pôsobenie v Zaragoze poznačili aj zdravotné problémy a k príchodu do Košíc ho primäla aj slabšia zápasová vyťaženosť v Španielsku. „V prvom rade som veľmi rád, že budem znovu pôsobiť na Slovensku.
Môj cieľ je odohrať čo najviac zápasov a pomôcť Košiciam dostať sa z ťažkej situácie, v akej sú po jeseni. Verím, že táto spolupráca bude prospešná pre obe strany. Košice sú futbalové mesto, majú bohatú históriu a myslím si, že najvyššia súťaž sem patrí. Verím, že spoločnými silami dosiahneme zotrvanie v Niké lige,“ prezradil Kóša.