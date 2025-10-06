Zápasy európskych líg sa môžu odohrať v zahraničí. UEFA spravila výnimku, vo všeobecnosti je proti

NYON. Európska futbalová únia (UEFA) v pondelok potvrdila, že so značnou neochotou schválila odohratie dvoch ligových zápasov mimo Európy.
Zápas španielskej LaLigy medzi Barcelonou a Villarrealom sa uskutoční koncom decembra v Miami, zatiaľ čo duel talianskej Serie A medzi AC Milánom a Comom sa odohrá začiatkom februára v austrálskom Perthe.
AC sa rozhodlo pre zahraničné dejisko, pretože štadión San Siro nebude dostupný — mesto aj samotný štadión sa totiž pripravujú na otvárací ceremoniál zimných olympijských hier, ktorý sa uskutoční 6. februára.
LaLiga sa už takmer desať rokov usiluje o naplnenie svojej „transatlantickej vízie“, pričom sa inšpiruje stratégiou NFL a NBA, ktoré sa snažia expandovať svoj produkt na zahraničné trhy.
UEFA uviedla, že jej výkonný výbor tieto zápasy schválil len ako výnimku, keďže regulačný rámec FIFA je stále nejasný a nedostatočne detailný. Zároveň zdôraznila, že v zásade zostáva proti takýmto zápasom.
„Ligové zápasy by sa mali hrať na domácej pôde; čokoľvek iné by poškodilo verných fanúšikov a mohlo by narušiť férovosť súťaží,“ uviedol prezident UEFA Aleksander Čeferin.
„Je poľutovaniahodné, že tieto dva zápasy musíme povoliť, no ide o výnimočné prípady, ktoré nemožno považovať za precedens do budúcnosti. Naším cieľom zostáva chrániť integritu národných líg a zabezpečiť, aby futbal zostal vo svojom domácom prostredí.“