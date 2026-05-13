Barcelona si poistila Flicka. Je to podľa mňa dobrá dohoda, hovorí nemecký tréner

Tréner FC Barcelona Hansi Flick. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. máj 2026 o 07:57
Nemecký futbalový tréner Hansi Flick predĺžil zmluvu s FC Barcelona do roku 2028. Súčasťou dohody je aj prípadná opcia, ktorá by po aktivovaní udržala 61-ročného kouča v metropole Katalánska aj v roku 2029.

Flick prišiel k „blaugranas“ v júli 2024. Dvakrát za sebou vyhral titul v španielskej La Lige, pričom ten druhý si zabezpečila Barca počas víkendu víťazstvom v El Clasicu nad Realom Madrid (2:0).

„Som z podpisu naozaj šťastný. Klub dal mne a môjmu tímu dôveru na ďalší rok či dva práce. Mnohí tréneri by boli šťastní, keby dostali zmluvu na štyri alebo päť rokov, ale v prípade Barcelony je dobré ju obmedziť. Veľmi si to vážim,“ uviedol Flick podľa BBC.

„Ideme do roku 2028 a potom uvidíme, či je všetko v poriadku. Ak áno, môžeme sa rozhodnúť pre ďalší rok.

Klub má právo, ja mám právo a myslím si, že je to dobrá dohoda,“ doplnil Flick, ktorý pred dvoma rokmi nahradil vo funkcii klubovú hráčsku legendu Xaviho Hernandeza.

Barcelona absolvovala majstrovské oslavy tri kolá pred koncom súťaže, v ktorej má šancu vyrovnať ziskom 100 bodov historické maximum.

