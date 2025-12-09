Hráči Liverpoolu stoja za Salahom. Situácia nás nerobí šťastnými, hovorí Alisson

Napätá situácia medzi útočníkom Mohammadom Salahom a trénerom Arnem Slotom neovplyvňuje atmosféru v kabíne futbalistov FC Liverpool.
Pred zápasom Ligy majstrov s Interom Milánom to vyhlásil brankár Alisson Becker. „Tá situácia nás nerobí šťastnými, no trvám na tom, že naša kabína nebola destabilizovaná,“ uviedol Alisson.
Salah prejavil svoju nespokojnosť s tým, že ho tréner Arne Slot vynechal zo základnej zostavy v treťom dueli za sebou. Egypťan síce v pondelok s tímom trénoval, no klub ho napokon nezaradil na súpisku pre zápas s Interom.
Slot neskôr povedal, že to nenarúša jeho vzťah so Salahom, no zároveň pripustil, že hráč to môže vnímať inak. Práve táto kauza bola hlavnou témou predzápasovej tlačovky v Miláne.
„Je to nesmierne dôležitý hráč pre tím a úžasný človek. Je to skvelý futbalista a bol veľmi dôležitý pre klub,“ konštatoval Alisson o strelcovi 250-tich gólov Liverpoolu.
Priznal, že situácia medzi Salahom, Slotom a vedením klubu prekvapila hráčov, no nechcel sa do nej príliš zapájať.
„Chceme, aby hráč a klub dosiahli najlepšiu možnú dohodu v záujme hráča, klubu a celého kádra. Dúfam, že bude za nás naďalej hrať. Sme jeho spoluhráči a priatelia. Preto dúfame, že sa mu stane to najlepšie, ale zároveň ako hráči FC Liverpool chceme to najlepšie pre klub,“ poznamenal Alisson.
Situácia so Salahom je ďalšia nepríjemnosť v zložitej sezóne obhajcov titulu anglickej Premier League. Tím dokázal zvíťaziť iba v štyroch zápasoch z uplynulých 15 a v anglických médiách sa čoraz častejšie skloňuje aj otázna budúcnosť Slota.
„Veríme jeho štýlu hry a tomu, že je schopný pomôcť nám k lepším výsledkom. Vyzerá to tak, že po minulej sezóne berú všetci ako samozrejmosť to, čo sme dosiahli. Tak by to nemalo byť,“ konštatoval Alisson.
Liverpool figuruje po 15 kolách na 10. mieste Premier League. Doteraz v nej nazbieral 23 bodov a na lídra Arsenal stráca desať. O niečo lepšie sa mu darí v Lige majstrov, v ktorej má po piatich zápasoch deväť bodov.
V predošlom zápase však na domácom trávniku podľahol PSV Eindhoven 1:4 a v utorok večer nastúpi na ihrisku Interu Miláno, ktorý zvíťazil v štyroch zápasoch z piatich.