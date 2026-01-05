Ružomberok už bez brankárskej jednotky. Nastali aj dve zmeny mimo kabíny

Futbalisti MFK Ružomberok v pondelok otvorili prípravu na jesennú časť so starým kádrom až na svoju brankársku jednotku Dominika Ťapaja, ktorý má namierené do Viktorie Plzeň.
„Ešte časť hráčov čaká telovýchovno-zdravotnícke testovanie v Banskej Bystrici, preto až od stredy budeme na tréningu kompletní,“ uviedol hlavný tréner Liptákov Ondřej Smetana a pokračoval: „Sú naplánované veci, čo v príprave chceme stihnúť. Niečo sa zmení, no v dačom aj nadviažeme na jesennú časť.“
Ružomberčania budú najprv trénovať v domácich podmienkach a potom, 22. januára odletia na sústredenie do Turecka, kde pobudnú do 31. januára. Celkom je naplánovaných šesť prípravných stretnutí, pričom úvodné tri na umelej tráve v Martine, 14. januára proti Slasku Vroclav, 17. januára s Baníkom Ostrava B a 20. januára s MFK Dukla Banská Bystrica. Súperi v Turecku sa v súčasnosti dolaďujú.
Určite pod Čebraťom v zime dôjde nejakým hráčskym odchodom i príchodom. „Veľmi blízko je prestup brankára Ťapaja do Plzne, čo mu samozrejme prajeme. Je to výsledok našej práce, hlavne trénera brankárov Ľuboša Hajdúcha. Ide o ďalšieho gólmana, ktorý odchádza z Ružomberka. S danou realitou sa dalo aj počítať.
Určite potrebujeme posilniť brankársky post. Získať kvalitného gólmana, ktorý by mohol zastávať aj pozíciu jednotky. Tiež náš Dávid Húska sa už v jeseni 'pýtal' do bránky. Dobre sa na Ťapaja doťahoval. Žiadne iné odchody, či príchody nie sú zatiaľ známe,“ vravel Smetana.
Dve personálne novinky nastali mimo kabíny. O nich informoval generálny riaditeľ MFK Ružomberok Ľubomír Golis: „V realizačnom tíme A mužstva došlo k jednej zmene, keď skončil prvý asistent Rastislav Bôžik a namiesto neho prišiel Ľubomír Kordanič.
Čo sa týka manažmentu klubu ďalej nepokračuje Viktor Blažek na pozícii vedúceho športového úseku. V prípade zmeny asistenta, je to skôr záležitosť trénerského štábu, hlavne Ondřeja Smetanu. S pánom Blažekom išlo o výsledok vzájomnej dohody.“
Kapitán „Ruže“ Jan Hladík na prahu zimnej zaberačky uviedol: „Ja som nikdy nemal problém s behaním. Celkovo musíme popracovať, lebo len to nás môže posunúť ďalej. Stále je šanca na prvú šestku. Je to iba na nás, ako sa pripravíme a zápasy zvládneme. Určite treba pridať. Tiež niektoré stretnutia v jesennej časti ukázali, čo nám ešte chýba.“
Pred štyrmi jarnými kolami základnej časti Niké Ligy je Ružomberok siedmy s 20-bodovým ziskom, keď štyri body stráca na šiestu Podbrezovú.
Káder MFK Ružomberok na štarte zimnej prípravy
Brankári: Dávid Húska, Branislav Sokol
Obrancovia: Alexander Mojžiš, Adrián Slávik, Martin Gomola, Alexander Selecký, Patrik Leitner, Daniel Köstl, Tomáč Král, Martin Šulek, Lukáš Endl, Giuliano Antonio Marek
Stredopoliari: Oliver Luterán, Timotej Múdry, Tomáš Buchvaldek, Adam Tučný, Mariáb Chobot, Martin Chrien, Martin Bačík, Vojtěch Novák, Samuel Grygar, Lukáš Fila, Patrik Jevoš, Peter Doroš
Útočníci: Jan Hladík, Marko Kelemen, David Jackuliak, Ondřej Šašinka