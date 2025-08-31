Ružomberok mal našliapnuté na jasnú výhru. Proti Žiline mu však nestačil ani trojgólový náskok

Futbalisti MFK Žilina. (Autor: TASR)
TASR|31. aug 2025 o 18:51
Ružomberok v zápase viedol už 3:0.

Niké liga - 6. kolo

Ružomberok - Žilina 3:3 (3:1)

Góly: 8. Hladík, 26. Šašinka, 33. Selecký (Šulek) – 45. Ďatko (M. Faško), 55. M. Faško (pen.), 90+2. Kóša

Rozhodcovia: Kráľovič – Juhos, Bobko

ŽK: Šulek, Bačík - Kopásek, Roginič

Diváci: 1567

Ružomberok: Ťapaj – Köstl, Endl (76. Tučný), Mojžiš – Šulek (61. Gomola), Múdry (76. Luterán), Grygar, Bačík, Selecký – Hladík, Šašinka (61. Domonkos)

Žilina: Belko – Minárik, Kaša (80. Juliš), Narimanidze (46. Adang) – Kopásek (46. Pališčák), Káčer, Ďatko (81. Hranica), Bari – Iľko (70. Kóša), Roginič, M. Faško

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

RUŽOMBEROK. Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v 6. kole Niké ligy s MFK Žilina 3:3.

V nedeľnom domácom zápase viedli nad Žilinou už 3:0, no napokon remizovali 3:3.

Liptáci do zápasu vstúpili s ofenzívnym apetítom. V 8. minúte sa obrovskej hrúbky dopustil žilinský obranca Narimanidze, ktorý ako posledný nahral loptu domácemu kapitánovi Hladíkovi.

Ten chladnokrvne obišiel aj Belka a zasunul loptu do prázdnej brány – 1:0. V 26. minúte Šašinka prestrelil dvoch Žilinčanov a bolo 2:0.

Potom sa presadil Selecký, keď zužitkoval skvelú prihrávku Hladíka a z bezprostrednej blízkosti zvýšil na 3:0.

V úplnom závere prvého polčasu znížil Ďatko. Po zmene strán arbiter po konzultácii so systémom VAR odpískal Hladíkovi ruku a Faško nariadenú penaltu bezpečne premenil.

V nadstavenom čase Kóša vydarenou strelou vyrovnal na 3:3.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
4
0
0
9:1
12
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
6
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

