Ružomberok mal našliapnuté na jasnú výhru. Proti Žiline mu však nestačil ani trojgólový náskok

Niké liga - 6. kolo
Ružomberok - Žilina 3:3 (3:1)
Góly: 8. Hladík, 26. Šašinka, 33. Selecký (Šulek) – 45. Ďatko (M. Faško), 55. M. Faško (pen.), 90+2. Kóša
Rozhodcovia: Kráľovič – Juhos, Bobko
ŽK: Šulek, Bačík - Kopásek, Roginič
Diváci: 1567
Ružomberok: Ťapaj – Köstl, Endl (76. Tučný), Mojžiš – Šulek (61. Gomola), Múdry (76. Luterán), Grygar, Bačík, Selecký – Hladík, Šašinka (61. Domonkos)
Žilina: Belko – Minárik, Kaša (80. Juliš), Narimanidze (46. Adang) – Kopásek (46. Pališčák), Káčer, Ďatko (81. Hranica), Bari – Iľko (70. Kóša), Roginič, M. Faško
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
RUŽOMBEROK. Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v 6. kole Niké ligy s MFK Žilina 3:3.
V nedeľnom domácom zápase viedli nad Žilinou už 3:0, no napokon remizovali 3:3.
Liptáci do zápasu vstúpili s ofenzívnym apetítom. V 8. minúte sa obrovskej hrúbky dopustil žilinský obranca Narimanidze, ktorý ako posledný nahral loptu domácemu kapitánovi Hladíkovi.
Ten chladnokrvne obišiel aj Belka a zasunul loptu do prázdnej brány – 1:0. V 26. minúte Šašinka prestrelil dvoch Žilinčanov a bolo 2:0.
Potom sa presadil Selecký, keď zužitkoval skvelú prihrávku Hladíka a z bezprostrednej blízkosti zvýšil na 3:0.
V úplnom závere prvého polčasu znížil Ďatko. Po zmene strán arbiter po konzultácii so systémom VAR odpískal Hladíkovi ruku a Faško nariadenú penaltu bezpečne premenil.
V nadstavenom čase Kóša vydarenou strelou vyrovnal na 3:3.