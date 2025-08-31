ONLINE: MFK Ružomberok - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (6. kolo)

RUŽOMBEROK. Futbalisti MFK Ružomberok a MŠK Žilina dnes hrajú zápas 6. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: MFK Ružomberok - MŠK Žilina dnes (Niké Liga LIVE, 6. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
31.08.2025 o 17:00
6. kolo
Ružomberok
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prenos
V 6. kole Niké ligy budeme sledovať súboj medzi Ružomberkom a Žilinou.
Hostia zo Žiliny majú sympatický vstup do nového ročníka, ktorý počas tohto týždňa podčiarkli v druhom kole Slovnaft Cupu, kde zvládli úlohu favorita a zdolali Vysokú nad Kysucou 7:1. V Niké lige sa s desiatimi bodmi nachádzajú na druhej priečke, pričom strácajú dva body na prvú Trnavu a od tretieho Trenčína ich delí jeden bod.
Domáci Ružomberok sa zatiaľ v Niké lige trápi, keď v doterajších piatich dueloch ani raz nebodoval a tak mu patrí posledná dvanásta pozícia. Aj Liptáci hrali počas prebiehajúceho týždňa druhé kolo Slovnaft Cupu, kde si kúsok napravili chuť, keď taktiež potvrdili papierové predpoklady, zdolali Oravskú Jasenicu 6:2 a postúpili ďalej.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
4
0
0
9:1
12
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
9:4
10
V
P
V
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
2
2
0
8:4
8
R
V
V
R
6
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body