Žilina hrala skoro celý zápas v oslabení. Ružomberok jej pripravil prvú prehru v sezóne

Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: "Som rád ako mužstvo do zápasu vstúpilo, že si vytvorilo tlak. Z toho pramenila aj červená karta a penalta. Škoda, že sme ju nepremenili a nešli skôr do vedenia. Možno to tak malo byť. Príležitostí, kedy sme mohli zápas zatvoriť, bolo dosť. Mohli sme si stretnutie urobiť ľahším. Aj keď Žilina je kvalitná a silná v prechodoch po zisku, tak sme si to postrážili. No vedeli sme, že musíme byť stále ostražití a mať na sto percent kontrolovanú defenzívu. Som rád, že to sme splnili."

Michal Ščasný, tréner Žiliny: "Jasné, sme sklamaní. Nejaká šnúra sa skončila a budeme sa snažiť spraviť ďalšiu. Vylúčenie ovplyvnilo priebeh celého zápasu. Je mi veľmi ľúto chalanov, lebo aj o jedného menej sme boli lepším a nebezpečnejším mužstvom. Pre nás niečo skončilo a teraz je pre nás dôležitý zápas v stredu v Michalovciach. Jediné, ako treba zareagovať, je pozitívne sa naladiť na ďalšie stretnutie. Tiež zostať pri tých veciach, čo sme robili aj v desiatich. Sila mužstva je. Raz aj prehra musela prísť, ale pokračujeme ďalej.“