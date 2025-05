Pohár pre Trnavu, titul pre Liverpool. Už len aby Ráztočno vyhralo, vtipkoval Škrtel

Samozrejme, to sú ich problémy, my sa pozeráme iba na nás. Som rád, že si pohár berieme domov. Máme ešte pár zápasov v lige a dúfam, že aj umiestnenie bude také, aké si predstavujeme.

Nemyslím si, že toto mužstvo by malo ligu opustiť. Majú kvalitu, dobrých hráčov, hoci sezóna v lige pre nich nedopadla tak, ako by si želali.

Tréner Gašparík vravel, že stavil všetko na jednu kartu, do Európy chcel ísť jednoznačne cez pohár.

To bol cieľ pred sezónou - dostať sa do Európy. Tým, že sme zvíťazili v pohári, dvere sa nám otvorili.

Ak by sme sa po takomto zápase mali spoliehať na to, čo bude v nedeľu s Košicami a potom v Dunajskej Strede či s Podbrezovou, bolo by to ťažké.

Aj preto som rád, že sme to už teraz zaistili. Nechcem povedať, že si môžeme vydýchnuť, lebo liga je rozbehnutá a treba ju dohrať.

Po prvý raz ste triumf v pohári zažili v úlohe športového riaditeľa. Čo to pre vás znamená?