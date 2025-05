Prvé pivo dostal brankár Trnavy. Na poslednú chvíľu zmenil stranu, ale unikol hnevu trénera

DUNAJSKÁ STREDA. Novinári ešte spovedali trénera zdolaného mužstva, ale brankár Spartaka Trnava Žiga Frelih sa počas čakania nenudil. Fotil sa s fanúšikmi, rozprával sa s nimi, až kým jeden z nich dostal skvelý nápad a priniesol mu čapované pivo. „Som prvý hráč Trnavy, ktorý v Dunajskej Strede dostal pivo, ale nie posledný,“ smial sa slovinský gólman.

Mal všetky dôvody na radosť a oslavy: jeho mužstvo získalo práve získalo Slovnaft Cup po tretí raz za štyri roky. Frelih navyše udržal čisté konto, Spartak zdolal Ružomberok 1:0.

„Ak by som dostal gól...“ Víťazný gól stretnutia dal Erik Daniel. „Mišo Ďuriš išiel do súboja, lopta padla predo mňa. Snažil som sa to dať brankárovi popod nohy a vyšlo to. Som veľmi šťastný,“ povedal po zápase úspešný strelec. Viac šancí v zápase mal pritom Ružomberok. V druhom polčase mohol vyrovnať z pokutového kopu Samuel Lavrinčík, ale netrafil bránu. „Bol to jeden kop, ktorý som mal trafiť… Veľmi ma to mrzí,“ povzdychol si hráč Ružomberka. Odohrávalo sa to pred „červeno-čiernou stenou“. Fanúšikovia Spartaka hneď po odpískaní pokutového kopu začali skandovať meno brankára Žigu Freliha, exekútora sa naopak snažili všetkými spôsobmi rozhodiť. VIDEO: Reakcia Jána Hladíka

Lavrinčík však tvrdil, že ho to nevyviedlo z miery. „Vôbec nie. Vybral som si stranu, ešte som periférne videl, že brankár sa hodil do druhej. Mal som to tam uložiť o pol metra doprava,“ skonštatoval. Penaltu kopol po pravici brankára. Presne to predvídal aj tréner brankárov Spartaka Pavol Kamesch.

„Povedal mi, že sa mám hodiť doprava. Neviem, prečo som to zmenil. Ak by som dostal gól, tak by ma Paľo Kamesch vyj…,“ dokončil vetu neslušným slovom Frelih a rozosmial novinárov. „Čo už, tak by to bolo. Som veľmi rád, že nedal gól,“ vravel s úsmevom gólman Trnavy.

Oklepať sa zo sklamania Dunajskostredská MOL Aréna sa na 1. mája obliekla do červených a čiernych farieb.

„Naši fanúšikovia boli výborní. Celý štadión fandil Trnave,“ poznamenal Frelih. Finále Slovnaft Cupu videlo na mieste 9437 divákov. Drvivá väčšina bola z Trnavy, ale aj fanklub Ružomberka sa vyznamenal. Aj keď ich prehra pochopiteľne bolela, svojich hráčov po zápase vytlieskali. Niektorí mali slzy v očiach. VIDEO: Reakcia Erika Daniela „Som na chlapcov hrdý. Odohrali sme dobrý zápas, vytvorili sme si dosť šancí, ale bez streleného gólu nemôžeme pomýšľať na výhru,“ vravel kapitán Ružomberka Jan Hladík. „Klobúk dole pred našimi fanúšikmi. Zišlo sa tu ich dosť, škoda, že na ligu nechodia v takom počte,“ doplnil kapitán. „Obetovali sme maximum pre to finále. Minulý rok to vyšlo, tentoraz sa šťastíčko priklonilo k Trnavčanom,“ vravel Samuel Lavrinčík. Ružomberčania nemôžu dlho smútiť, v nedeľu hrajú šesťbodové stretnutie v Banskej Bystrici. VIDEO: Oslavy Spartaku Trnava zo zisku Slovenského pohára „Toto finále nás musí nakopnúť a posunúť. Zo sklamania sa musíme oklepať a nadviazať na náš výkon aj v nedeľu,“ zdôraznil Hladík. Trnavu čaká v nedeľu zápas doma s Košicami. Spartak ešte nemá isté tretie miesto v Niké lige, doťahuje sa naň Dunajská Streda. „Oslavy budú dlhé. Neviem, čo sa stane v nedeľu. Musíme sa dať dokopy,“ vravel so smiechom brankár Frelih a bežal späť oslavovať so spoluhráčmi.