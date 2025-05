Sochu Gašparíkovi, kričal fanúšik. Trnavský tréner stavil na jednu kartu a vyšlo to

„Tak ako v posledné finále my by sme do rána nedali gól, dnes by Ružomberok nedal gól do rána,“ skonštatoval tréner Gašparík.

„Keď sme hrali finále so Slovanom, absolútne som necítil tlak na seba ani na realizačný tím. Tentoraz však áno. To, že sa nám to vlani nepodarilo, nám strašne zväzovalo nohy,“ priznal tréner Spartaka.

Ružomberok naopak hral odvážne a bez tlaku. Nezačal betónovať, a už po približne štvrťhodine hry mohol skórovať, keď lopta skočila pred trnavským brankárom a Gerec sa z ničoho nič ocitol v šanci. Nasledovala prudká strela Madleňáka a technickou strelou to skúšal aj Domonkos. „Ružomberok bol v pohode a uvoľnený, vedeli sme, že my budeme pod tlakom. Ale veril som, že skúsení hráči sa s tým vysporiadajú,“ podčiarkol tréner Trnavy. VIDEO: Oslavy Spartaku Trnava zo zisku Slovenského pohára

Všetko na jednu kartu Napriek ružomberským snahám skórovala Trnava, keď Ďurišova strela bola ešte zblokovaná, no lopta sa odrazila k Erikovi Danielovi a ten ju poslal do siete. „Erik dnes nastúpil zľava a hovorili sme mu: ty ak dáš gól, tak jedine z ľavej strany,“ vravel Gašparík. Možno jeho tím nehrá vždy najatraktívnejší futbal, ale vychádzajú mu zápasové plány.

V Dunajskej Strede už v prestávke cítil, že jeho tím víťazstvo nepustí z rúk. „Už v polčase som hovoril chalanom, že asi je niekde napísané, že my ten pohár dnes zoberieme. Náš výkon v prvom polčase nebol dobrý, namiesto organizácie to často bola dezorganizácia, ale na to sa história pýtať nebude,“ zdôraznil Gašparík. Spartak je v Niké lige aktuálne na treťom mieste, ale doťahuje sa naň Dunajská Streda. Aj preto bol Slovnaft Cup pre červeno-čiernych priorita. „Stavili sme všetko na jednu kartu. Išli sme do toho tým, že chceme ísť do Európy cez pohár,“ vravel tréner.

Smetana sa nedíval Pohárové finále sa hrá na jeden zápas a v ňom často rozhodujú detaily. Kľúčovým momentom súboja v Dunajskej Strede bola nepremenená penalta Ružomberka v druhom polčase. Zahrával ju Samuel Lavrinčík, ale netrafil bránu. Situácia sa odohrala pred „červeno-čiernou stenou“, čo tiež mohlo rozhodiť exekútora. VIDEO: Reakcia Erika Daniela

„Ak by sme pred zápasom vyhrali žreb, chceli sme v druhom polčase útočiť smerom k našim fanúšikom. Ale prehrali sme ho. No možno pri tej jedenástke aj to zohralo úlohu, že hráč súpera bol pred väčším tlakom,“ poznamenal Gašparík.

Ružomberok nepremenil jedenástku ani v predchádzajúcom ligovom kole s Michalovcami. Vtedy ju zahrával Jan Hladík. „Ja som sa na to nedíval, už to ani nemôžem vidieť,“ povzdychol si po pohárovom finále ružomberský tréner Ondřej Smetana. „Nie je jednoduché to zlomiť, myslím si, že to trochu doľahlo aj na hráčov. Teraz sme naštvaní, ale musí nás to nakopnúť do ďalších zápasov,“ zdôraznil.

Motivácia aj do ligy Ružomberok podal dobrý výkon, za ktorý sa vôbec nemusí hanbiť. „Bol to dosť súbojový zápas. Nebolo to o postupnom útoku, ale my sme sa do finálnej tretiny dostávali až-až. Dostali sme však gól po jednoduchom centri, keď sme prepadli v jednoduchej situácii,“ zhodnotil stretnutie Smetana. VIDEO: Reakcia Jána Hladíka