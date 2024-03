V centre dolného Liptova budeme sledovať duel prvého kola nadstavbovej časti Niké ligy medzi Ružomberkom a Slovanom Bratislava.



Hostia zo Slovana Bratislava sa so základnou časťou rozlúčili na svojom štadióne v derby so Spartakom Trnava. Do vedenia ich v 16. minúte poslal Vladimír Weiss, v závere duelu uzavrel skóre Jaromír Zmrhal a Belasí vyhrali 2:0.



Klub z hlavného mesta má na svojom konte pred štartom nadstavbovej časti 57 bodov a s pohodlným 16-bodovým náskokom pred druhou Žilinou mu patrí v ligovej tabuľke prvé miesto.



Domáci Ružomberok má za sebou veľmi rušný víkend, keď vďaka výbornému vstupu do jarnej časti živil šancu na prienik do nadstavbovej skupiny o titul. Situáciu nemal však vo vlastných rukách a okrem svojho víťazstva nad Podbrezovou potreboval aj priaznivé výsledky z ďalších dvoch štadiónov. Úlohy sa napriek tomu zmocnil nebojácne. V 21. minúte otvoril skóre Martin Chrien a deväť minút pred koncom riadnej hracej doby, po červenej karte Mária Mrvu, z priameho kopu skóroval Alexander Selecký. V závere síce Marek Kristián Bartoš znížil domáci náskok, no Ružomberčania si postrážili tesné vedenie a vyhrali 2:1. Keďže Trenčín aj Banská Bystrica uhrali iba remízy, Liptáci sa napokon tešili z postupu do nadstavbovej skupiny o titul.



Ruža získala v základnej časti 34 bodov a nachádza sa na šiestej pozícii, pričom má rovnaký počet bodov ako piata Podbrezová a stráca jedno víťazstvo na štvrtú Dunajskú Stredu.



Obidvaja súperi sa stretli v aktuálnom ročníku zatiaľ dvakrát, pričom najskôr Slovan Bratislava vyhral pod Čebraťom 2:1 a následne Liptáci remizovali v hlavnom meste 2:2.