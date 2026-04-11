Skalica nevzdáva boj o záchranu. Z Ružomberka si odnáša cenný bod

Niké liga - 5. kolo skupiny o udržanie sa
MFK Ružomberok - MFK Skalica 0:0
Rozhodovali: Kráľovič – Straka, Roszbeck, ŽK: 54. Nagy (Skalica)
Diváci: 778
Ružomberok: Húska – Král, Endl, Mojžiš (3. Mašek) – Luterán, Grygar, Múdry, Selecký (69. Tučný) – Jevoš (79. Fila), Chrien (69. Kelemen), Hladík (69. Bačík)
Skalica: Junas – Morong (83. Šimko), Niňaj (46. Šuver), Ujlaky, Suľa – Nagy (71. Smejkal) – Daniel, Pudhorocký, Bariš, Abdullahi (80. Mášik) – Leginus (46. Potočný)
Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v sobotňajšom stretnutí 5. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa s MFK Skalica 0:0.
V tabuľke zostali s 28 bodmi priebežne na deviatom mieste, Záhoráci sa posunuli s 23 bodmi na 11. priečku o skóre pred Prešov.
V prvom polčase to bola veľká futbalová nuda, až v jeho závere sa zrodila vydarená akcia, z ktorej sa skóre mohlo meniť, ale Alexander Selecký z gólovej parkety tesne minul bránu.
Po zmene strán bolo trochu viac vzruchu pred bránami, ale iba s pár náznakmi šancí, bez jedinej tutovky. A tak stretnutie sa stretnutie skončilo bezgólovou remízou.
Hlasy po zápase
Jaroslav Köstl, tréner Ružomberka: „Nás z rytmu dostalo striedanie, hneď na začiatku. Na rozcvičke sa zranil Adrián Slávik a včera zase dvaja hráči na tréningu. Stále to nie je optimálne s naším zdravotným stavom. To však nie je ospravedlnenie za to, čo mužstvo predviedlo v úvodných dvanástich minútach, ktoré boli strašné. Bez tempa, bez intenzity. Nie je možné, aby jediný hráč, ktorý si niečo dovolí a na ktorom bolo vidieť sebavedomie, je Jevoš, ktorý nemá ani vodičák a neholí sa. Ten náš výkon som vtedy nechápal. Potom sme sa viac dostali do zápasu a mali sme bližšie k víťazstvu, vzhľadom na šance. Vpredu sme mali nejaké závary. V defenzíve to hráči zvládli. Je to ďalšia nula v poradí, vzadu, s tým vládne spokojnosť, ale potrebujeme dávať viac gólov. Už chceme bodovať za tri body a nezbieram len po jednom.“
Roman Hudec, tréner Skalice: „Bol to náročný zápas, tak, ako sme predpokladali. Vedeli sme, že to bude o organizácii, že to bude o druhých loptách. My sme sa však chceli hlavne pozerať na seba a konečne bodovať vonku naplno. Po zápase môžem povedať, že získaný bod má pre nás cenu zlata. Berieme ho a sme spokojní.“
