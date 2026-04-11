Skalica nevzdáva boj o záchranu. Z Ružomberka si odnáša cenný bod

Momentka zo zápasu Ružomberok - Skalica
Momentka zo zápasu Ružomberok - Skalica (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|11. apr 2026 o 17:24
Ružomberok nedokázal zvíťaziť už v ôsmom zápase v rade.

Niké liga - 5. kolo skupiny o udržanie sa

MFK Ružomberok - MFK Skalica 0:0

Rozhodovali: Kráľovič – Straka, Roszbeck, ŽK: 54. Nagy (Skalica)

Diváci: 778

Ružomberok: Húska – Král, Endl, Mojžiš (3. Mašek) – Luterán, Grygar, Múdry, Selecký (69. Tučný) – Jevoš (79. Fila), Chrien (69. Kelemen), Hladík (69. Bačík)

Skalica: Junas – Morong (83. Šimko), Niňaj (46. Šuver), Ujlaky, Suľa – Nagy (71. Smejkal) – Daniel, Pudhorocký, Bariš, Abdullahi (80. Mášik) – Leginus (46. Potočný)

Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v sobotňajšom stretnutí 5. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa s MFK Skalica 0:0.

V tabuľke zostali s 28 bodmi priebežne na deviatom mieste, Záhoráci sa posunuli s 23 bodmi na 11. priečku o skóre pred Prešov.

V prvom polčase to bola veľká futbalová nuda, až v jeho závere sa zrodila vydarená akcia, z ktorej sa skóre mohlo meniť, ale Alexander Selecký z gólovej parkety tesne minul bránu.

Po zmene strán bolo trochu viac vzruchu pred bránami, ale iba s pár náznakmi šancí, bez jedinej tutovky. A tak stretnutie sa stretnutie skončilo bezgólovou remízou.

Hlasy po zápase

Jaroslav Köstl, tréner Ružomberka: „Nás z rytmu dostalo striedanie, hneď na začiatku. Na rozcvičke sa zranil Adrián Slávik a včera zase dvaja hráči na tréningu. Stále to nie je optimálne s naším zdravotným stavom. To však nie je ospravedlnenie za to, čo mužstvo predviedlo v úvodných dvanástich minútach, ktoré boli strašné. Bez tempa, bez intenzity. Nie je možné, aby jediný hráč, ktorý si niečo dovolí a na ktorom bolo vidieť sebavedomie, je Jevoš, ktorý nemá ani vodičák a neholí sa. Ten náš výkon som vtedy nechápal. Potom sme sa viac dostali do zápasu a mali sme bližšie k víťazstvu, vzhľadom na šance. Vpredu sme mali nejaké závary. V defenzíve to hráči zvládli. Je to ďalšia nula v poradí, vzadu, s tým vládne spokojnosť, ale potrebujeme dávať viac gólov. Už chceme bodovať za tri body a nezbieram len po jednom.“

Roman Hudec, tréner Skalice: „Bol to náročný zápas, tak, ako sme predpokladali. Vedeli sme, že to bude o organizácii, že to bude o druhých loptách. My sme sa však chceli hlavne pozerať na seba a konečne bodovať vonku naplno. Po zápase môžem povedať, že získaný bod má pre nás cenu zlata. Berieme ho a sme spokojní.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
17
4
5
55:32
55
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
27
14
7
6
55:32
49
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
25
13
4
8
40:30
43
V
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
27
11
3
13
49:43
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
27
11
3
13
25:41
36
V
V
V
V
P
2
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
27
6
10
11
26:41
28
R
R
P
R
P
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
27
5
8
14
24:40
23
R
P
V
P
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Radosť hráčov MFK Dukla Banská Bystrica v zápase so Zlatými Moravcami.
    Radosť hráčov MFK Dukla Banská Bystrica v zápase so Zlatými Moravcami.
