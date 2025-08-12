Tragické výkony Ružomberka neutíchajú. Prehral aj tretí zápas sezóny

Ružomberok nestačil v dohrávke na Skalicu.

Niké liga - dohrávka 2. kola

Ružomberok - Skalica 1:3 (0:0)

Góly: 79. Köstl (Šašinka) – 57. Pudhorocký, 65. Šulek (vl.), 87. Hollý

ŽK: Köstl, Šašinka – Podhorin, M. Nagy, Černek

Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Pozor

Diváci: 1055

Ružomberok: Ťapaj – Gomola (46. Šulek), Köstl, Selecký – Slávik, Múdry, Luterán (77. Bačík), Buchvaldek (57. Domonkos), Tučný – Huf, Jackuliak (46. Šašinak)

Skalica: Junas – L. Šimko, Podhorin, Šuver, Gaži – Bariš, Mášik (77. M. Nagy) – Smejkal (68. Černek), Pudhorocký (68. Hollý), Morong (77. Leginus) – Potočný (21. Švec)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

RUŽOMBEROK. Futbalisti MFK Ružomberok prehrali v dohrávke 2. kole najvyššej Niké ligy. Na domácom trávniku nestačili na Skalicu po výsledku 1:3.

Ružomberok je v tabuľke priebežne na poslednom mieste. V troch zápasoch ani raz nebodoval.

Pred zápasom sa uskutočnila rozlúčka s dlhoročným hráčom Liptákov, niekoľko sezón i kapitánom mužstva Jánom Maslom, ktorý v predchádzajúcej sezóne ukončil svoju profesionálnu hráčsku kariéru. 

Prvý polčas bol mimoriadne „diétny“ na vzruch pred bránami. Za povšimnutie stála šanca Skaličana Petra Podhorockého. 

VIDEO: Hlavný tréner MFK Skalica David Oulehla

V 57. minúte po tečovanej strele Adama Moronga domáci tím najprv ratovala ľavá žrď, no nechytateľná dorážka Petra Podhorockého už skončila v sieti.

V 65. minúte hostia viedli už 2:0, keď po centri Moronga poslal loptu do vlastnej brány Martin Šulek.

VIDEO: Hlavný tréner MFK Ružomberok Ondřej Smetana

V 79. minúte po prihrávke Ondřeja Šašinku znížil Daniel Köstl. Víťazstvo hostí poistil v 87. minúte po brejkovej situácii Mário Hollý.

Hlasy po zápase

Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: „Z môjho pohľadu nie je veľmi čo hodnotiť. Hrali sme nepresne, nekvalitne, bez sebavedomia v prípravnej fáze. Tiež slabý, zlý bol prechod do útoku, pričom hráči nemali ani odrazené lopty. Mužstvo si takisto nepomohlo rýchlym prechodom, či nakopnutou loptou. Bolo tam veľa strát, mnohé veci sa dalo vyriešiť oveľa pokojnejšie. Mali sme priestor na prehranie súpera. Po polčase došlo k nejakým zmenám, druhú polovicu sme začali o niečo lepšie. Lenže, keď sa chalani trochu nadýchli, zase sa zrazili nejakým nedôrazom a laxnosťou. Súper nás skoro celých 90 minút prevýšil v dôraze i v odrazených loptách. Druhý inkasovaný gól netreba komentovať. A potom sme sa zrazili tretím gólom.“

David Oulehla, tréner Skalice: „Sme šťastní a spokojní, mužstvo odohralo veľmi dobré stretnutie a herne nadviazalo na predchádzajúce dva zápasy na domácej pôde. V prvom polčase sme mali štyri – päť dobrých brejkových situácií, ktoré by som si predstavoval doviesť do gólu. Dobre sme vstúpili do druhého polčasu, strelili sme prvý, druhý gól a boli sme v zápase lepší. Po druhom góle a po striedaniach sme sa trochu viac zatiahli. Súper sa dostával z krídelných priestorov do dobrých situácií. Napokon strelil kontaktný gól. Avšak tretí gól zápas rozhodol. Chlapcov musím pochváliť, išli na doraz, na krv a podali veľmi dobrý výkon.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
2
1
0
5:2
7
V
V
R
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
3
2
0
1
3:2
6
V
P
V
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
3
1
2
0
5:3
5
V
R
R
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
1
1
0
6:3
4
V
R
6
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
3
1
1
1
6:6
4
P
V
R
8
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
1
1
1
6:7
4
R
P
V
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
3
0
1
2
2:4
1
P
P
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
0
2
2:5
0
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
0
2
1:4
0
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
3
0
0
3
1:8
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

