ONLINE: MFK Ružomberok - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (2. kolo - dohrávka)

RUŽOMBEROK. Futbalisti MFK Ružomberok a MFK Skalica dnes hrajú dohrávku zápasu 2. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: MFK Ružomberok - MFK Skalica dnes (Niké Liga LIVE, 2. kolo, dohrávka, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
12.08.2025 o 18:00
2. kolo
Ružomberok
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Prenos
V centre dolného Liptova budeme sledovať zápas druhého kola Niké ligy medzi Ružomberkom a Skalicou, ktorý sa napokon uskutoční v utorok 12. augusta 2025 o 18:00.
Obidva tímy majú momentálne odohrané dve stretnutia. Hostia zo Skalice sa zatiaľ dvakrát predstavili doma, kde získali dva body za remízy so Žilinou 0:0 a Podbrezovou 2:2. Naopak, domáci Ružomberok hral zatiaľ dvakrát vonká, pričom nebodoval, keď prehral v Trnave 0:3 a v Dunajskej Strede 0:2.
Obidva tímy sa v minulej sezóne stretli štyrikrát. Spokojnejšia mohla byť Skalica, keď vyhrala pod Čebraťom 2:1, následne zvíťazila doma 1:0, potom síce prehrala v Ružomberku 2:3, no v zatiaľ poslednom vzájomnom meraní síl doma zdolala svojho aktuálneho súpera gólom z konca nadstaveného času 1:0.
Únia ligových klubov (ÚLK) ako riadiaca organizácia Niké ligy odložila zápas MFK Ružomberok – MFK Skalica. Dôvodom je vírusové ochorenie rozšírené v tíme domácich, ÚLK pristúpila k odloženiu stretnutia na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Náhradný termín stretnutia bude určený neskôr, na základe príslušných ustanovení Súťažného poriadku SFZ a Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre sezónu 2025/2026.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
2
1
0
5:2
7
V
V
R
3
AS TrenčínAS Trenčín
3
2
0
1
3:2
6
V
P
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
1
1
0
6:3
4
V
R
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
3
1
1
1
6:6
4
P
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
1
1
1
6:7
4
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK Skalica
2
0
2
0
2:2
2
R
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
3
0
1
2
2:4
1
P
P
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
0
2
2:5
0
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
0
2
1:4
0
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
2
0
0
2
0:5
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body