Ružomberok má nakopnúť nový trénerský tím. Chceme vyhrávať, hovorí Hrnčár

Podobne ako ich priami konkurenti, tak aj oni by sa radi prebojovali do hornej skupiny a zapojili sa tak do bojov o majstrovský titul. Počas zimnej prestávky prišlo k viacerým zmenám, tie najvýraznejšie sa udiali v rámci realizačného tímu.

Z hráčskych zmien sa udial odchod Dávida Húsku do Liptovského Mikuláša, Šimon Gabriel prestúpil do Liberca a Marko Kelemen bude hosťovať v maďarskom Gyirmóte. Na hosťovanie sa podarilo získať Andreja Kadleca (Mladá Boleslav) a Filipa Součeka (Sparta Praha).

Do stredovej formácie sme získali Filipa Součka, veľmi dobre fyzicky pripraveného, s kvalitným videním hry a s parametrami, ktoré by nám mali pomôcť. Verím, že aj ostatní hráči pookrejú," povedal Hrnčár.

Ružomberok momentálne stráca na šieste Michalovce a účasť v skupine o titul päť bodov. "Pred nami sú ešte štyri zápasy základnej časti, čiže hrá sa o dvanásť bodov. Takže, myslím si, že je reálne pobiť sa o hornú šestku. Mužstvo je aj tak nastavené. Už veľa bude závisieť od prvého zápasu proti Slovanu Bratislava," myslí si kapitán tímu Martin Chrien.

K cieľom sa šéf ružomberskej lavičky postavil jasne: "Vyhrávať zápasy. To je aj prirodzené, kvôli tomu všetci futbal robíme. A to je jedno, či pôjde o prvý, alebo posledný zápas. Stále žijeme aj v Slovnaft Cupe."

"Už po minulej sezóne som povedal, že nikdy nehovor nikdy. Ani teraz netvrdím, že skupina o titul nie je nemožná. Situácia je však iná ako vlani, sme aj oveľa bližšie k spodku. Ale takto sa na to nechcem pozerať. Prvá šestka v našom klube je a musí byť každoročný cieľ. Chcem o to zabojovať. Prvý zápas so Slovanom nás môže len nakopnúť do ďalších kôl. Poškodiť mužstvu nemôže," dodal na záver Golis.