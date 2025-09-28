ONLINE: MFK Ružomberok - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (9. kolo)

RUŽOMBEROK. Futbalisti MFK Ružomberok a FK Železiarne Podbrezová dnes hrajú zápas 9. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: MFK Ružomberok - FK Železiarne Podbrezová dnes (Niké Liga LIVE, 9. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Hostia z Podbrezovej minulý víkend na svojom štadióne zdolali Trenčín 2:0 a následne počas tohto týždňa zvládli súboj tretieho kola Slovnaft Cupu, keď postúpili cez Podkonice po výhre 3:1. V ligovej tabuľke im so ziskom jedenástich bodov patrí siedma pozícia.
Domáci Ružomberok sa v posledných týždňoch otriasol z nelichotivého vstupu do nového ročníka, čo potvrdil v uplynulom kole, keď vyhral v Prešove 3:1. Následne podčiarkol rastúcu formu aj v Slovnaft Cupe, kde vyhral nad Kežmarkom 7:0 a postúpil do štvrtého kola. V Niké lige majú Liptáci na svojom konte sedem bodov a nachádzajú sa na deviatom mieste.
Príde na štadióny Niké ligy 25-tisíc divákov? Tipni si v Niké!
Blížiace sa kolo našej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa bude niesť v znamení podpory dobrej veci. Projekt Niké liga pomáha prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu tentokrát venuje peniaze združeniu Sloboda zvierat. Za každého diváka na tribúnach prispeje 50 centami. Koľko sa napokon vyzbiera?
Po úvodných neúplných ôsmich kolách je celková návštevnosť 149 745 divákov, čo je priemer 3 327 divákov na zápas. Avšak potiahnuť návštevnosť nahor môže derby Košice – Prešov. V metropole východu sa očakáva návšteva nad 9-tisíc, veď pôjde o prvé derby v najvyššej súťaži po dvanástich rokoch. V Dunajskej Strede očakávajú peknú, možno 6-tisícovú, návštevu na derby o juh proti Komárnu. Zaujímavá konfrontácia sa bude hrať aj v Žiline, kam pricestuje líder z Trnavy a s ním aj veľká skupiny fanúšikov. V Trenčíne zase bude pútať pozornosť prítomnosť majstrovského Slovanu. Rovnako môže divákov na tribúny prilákať forma Michaloviec a Ružomberka.
Dovedna sa preto očakáva 25-tisícová návšteva. Na ňu sa dá aj podať v Niké. Ak sa tak stane, vyjde tiket s kurzom 1,92. Ak nie, tak 1,73.