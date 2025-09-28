ONLINE: MFK Ružomberok - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (9. kolo)

MFK Ružomberok - FK Železiarne Podbrezová: ONLINE prenos zo zápasu 9. kola Niké ligy.
MFK Ružomberok - FK Železiarne Podbrezová: ONLINE prenos zo zápasu 9. kola Niké ligy.
Sportnet|28. sep 2025 o 14:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 9. kola Niké ligy: MFK Ružomberok - FK Železiarne Podbrezová.

RUŽOMBEROK. Futbalisti MFK Ružomberok a FK Železiarne Podbrezová dnes hrajú zápas 9. kola Niké ligy.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Niké liga  2025/2026
28.09.2025 o 17:00
9. kolo
Ružomberok
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Podbrezová
Prenos
V deviatom kole Niké ligy budeme sledovať duel medzi Ružomberkom a Podbrezovou.

Hostia z Podbrezovej minulý víkend na svojom štadióne zdolali Trenčín 2:0 a následne počas tohto týždňa zvládli súboj tretieho kola Slovnaft Cupu, keď postúpili cez Podkonice po výhre 3:1. V ligovej tabuľke im so ziskom jedenástich bodov patrí siedma pozícia.

Domáci Ružomberok sa v posledných týždňoch otriasol z nelichotivého vstupu do nového ročníka, čo potvrdil v uplynulom kole, keď vyhral v Prešove 3:1. Následne podčiarkol rastúcu formu aj v Slovnaft Cupe, kde vyhral nad Kežmarkom 7:0 a postúpil do štvrtého kola. V Niké lige majú Liptáci na svojom konte sedem bodov a nachádzajú sa na deviatom mieste.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.

Príde na štadióny Niké ligy 25-tisíc divákov? Tipni si v Niké!

Blížiace sa kolo našej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa bude niesť v znamení podpory dobrej veci. Projekt Niké liga pomáha prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu tentokrát venuje peniaze združeniu Sloboda zvierat. Za každého diváka na tribúnach prispeje 50 centami. Koľko sa napokon vyzbiera?

Po úvodných neúplných ôsmich kolách je celková návštevnosť 149 745 divákov, čo je priemer 3 327 divákov na zápas. Avšak potiahnuť návštevnosť nahor môže derby Košice – Prešov. V metropole východu sa očakáva návšteva nad 9-tisíc, veď pôjde o prvé derby v najvyššej súťaži po dvanástich rokoch. V Dunajskej Strede očakávajú peknú, možno 6-tisícovú, návštevu na derby o juh proti Komárnu. Zaujímavá konfrontácia sa bude hrať aj v Žiline, kam pricestuje líder z Trnavy a s ním aj veľká skupiny fanúšikov. V Trenčíne zase bude pútať pozornosť prítomnosť majstrovského Slovanu. Rovnako môže divákov na tribúny prilákať forma Michaloviec a Ružomberka.

Dovedna sa preto očakáva 25-tisícová návšteva. Na ňu sa dá aj podať v Niké. Ak sa tak stane, vyjde tiket s kurzom 1,92. Ak nie, tak 1,73.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
8
4
3
1
15:6
15
R
P
V
V
V
3
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
3
2
14:11
15
V
V
P
R
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
3
1
18:11
15
V
R
R
V
P
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
7
5
0
2
13:5
15
P
V
P
V
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
9
4
0
5
10:16
12
P
P
P
V
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:15
11
V
P
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
9
2
3
4
8:13
9
P
V
P
P
R
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
2
1
5
11:16
7
V
V
R
P
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
2
1
5
10:17
7
R
P
V
V
P
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
1
4
4
11:15
7
R
P
V
P
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
7
1
1
5
10:14
4
R
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

